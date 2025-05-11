الامارات | عيون «دبي المدرسي للفنون الأدائية».. على مواهب المستقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق غداً فعاليات مهرجان دبي المدرسي للفنون الأدائية، الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» حتى 14 الجاري.

ويهدف المهرجان إلى اكتشاف أصحاب المواهب الناشئة ودعمهم وتمكينهم من تطوير قدراتهم في مجالات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وهو ما ينسجم مع مسؤوليات «دبي للثقافة» الرامية إلى تعزيز مهارات الطلبة وتنمية قدراتهم في التعبير الفني والثقافي، ما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

ويستهدف المهرجان الذي تنظم فعالياته في فروع مجمع زايد التعليمي في مناطق الورقاء والمحيصنة والبرشاء بدبي، طلبة الحلقات الأولى والثانية والثالثة في المدارس الحكومية، وسيشهد مشاركة 20 مؤسسة تعليمية في دبي، ستتنافس على جوائز المهرجان في مجالات المسرح والموسيقى في فئة الكورال وغيرها.

وأعلنت «دبي للثقافة» عن أعضاء لجان تحكيم المهرجان، إذ سيتولى الفنان والمخرج محمد سعيد السليطي والدكتور خالد البنا مهمة تقييم الأعمال المسرحية المشاركة في الحدث، والتي ستتنافس على 22 جائزة، من بينها أفضل عرض مسرحي متكامل، وأفضل ممثل وممثلة، وأفضل إخراج، وأفضل نص مسرحي وغيرها.

بينما سيشرف الملحن محمد مال الله بالتعاون مع الفنان جاسم محمد على العروض الموسيقية، التي سيقدمها الطلبة خلال فترة المهرجان الذي سيخصص 15 جائزة ستوزع على فئات متنوعة، من بينها أفضل كورال غنائي، وأفضل مغنٍ، وأفضل مغنية، وأفضل عازف وغيرها، إذ سيتم تكريم الفائزين بجوائز المهرجان خلال حفل الختام.

من جهتها، أكدت مدير إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في «دبي للثقافة» فاطمة الجلاف، أهمية مهرجان دبي المدرسي للفنون الأدائية، ودوره في تمكين أصحاب المواهب الناشئة.

وقالت: «المسرح والموسيقى من أبرز الفنون الأدائية التي تمتاز بقدرتها على مد جسور التواصل بين الثقافات ونقل وحفظ التراث الثقافي للشعوب، ومن الوسائل التربوية والتعليمية المهمة التي تساعد على بناء شخصيات الطلبة وتعزيز مهاراتهم والارتقاء بذائقتهم الفنية، وهو ما تسعى الهيئة إلى تحقيقه من خلال المهرجان الذي يسهم في رفد الحركة الفنية المحلية بدماء جديدة تضمن استدامتها واستمراريتها، ما يعزز ريادة دبي ومكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي بحلول 2026».

وأضافت فاطمة الجلاف: «يمثل المهرجان مساحة واسعة تتيح للمبدعين الجدد فرصة صقل قدراتهم في مختلف الفنون الأدائية بطرق احترافية، وتمكينهم من إنتاج أعمال مسرحية وموسيقية مبتكرة قادرة على دعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية وإثراء المشهد الفني المحلي».

شروط المشاركة

تتضمن شروط المشاركة في مهرجان دبي المدرسي للفنون الأدائية أن تكون العروض المسرحية جماعية ومكتملة العناصر، وأن تقدم باللغة العربية الفصحى وتراوح مدتها ما بين 15 و40 دقيقة، وأن تراعي في نصوصها عادات وتقاليد المجتمع المحلي، بينما يتوجب على الفرق المشاركة في المجال الموسيقي تقديم أغانٍ شعبية وطنية أو تربوية، وأن تراوح مدة العرض ما بين ست وثماني دقائق، كما يجب ألا يقل عدد طلبة فريق الكورال عن 10 وألا يزيد على 30 طالباً وأن يكونوا من الحلقة نفسها، ويفضل استخدام العزف الموسيقي الحي خلال العرض.

. 20 مؤسسة تعليمية في دبي تتنافس على جوائز المهرجان.