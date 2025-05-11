الامارات | جرعة الحماسة تزداد في «مهرجان الألعاب الرقمية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة التي تحتفي بالمرح والإبداع والترفيه في معرض GameExpo تختتم اليوم فعاليات مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2025.

ويتيح المعرض الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، للجمهور برنامجاً حافلاً بتجارب الألعاب المجانية، والمناطق الجديدة كلياً، والعروض الممتعة، وبطولة كوسبلاي للأزياء التنكرية، والجوائز الكبرى التي تزيد قيمتها على 600 ألف درهم.

وبدأت فعاليات GameExpo، الفعالية الرئيسة للمهرجان، أول من أمس، في قاعتي زعبيل 2 و3 بمركز دبي التجاري العالمي، ليتيح للعائلات والأصدقاء فرصة الاستمتاع بتجارب مجانية كثيرة، وألعاب متواصلة، وفعاليات وأنشطة ترفيهية. ويضم المعرض ثماني مناطق ألعاب ذات طابع خاص. ويحظى الحضور بفرصة الحصول على جوائز من منتجات مدهش من خلال المشاركة في مسابقات ممتعة، بالإضافة إلى لقاء شخصية مدهش خلال ظهور خاص. وتقدم علامات تجارية مجموعة من تجارب الألعاب المتطورة.

كما تتواصل اليوم منافسات Play Beyond، التي يشارك فيها أبوفلاح، الذي يعد من أشهر صناع المحتوى الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتنضم إليه مجموعة من نجوم الألعاب، مثل نجم رياضة السيارات سلطان خليفة، بالإضافة إلى اثنين من سعداء الحظ من الجمهور بعد فوزهما في تصفيات Play Beyond الرسمية، إذ يتنافسون جميعاً ضد فريق النخبة من أكاديمية النصر للرياضات الرقمية وعدد من صناع المحتوى.

وضمن فعاليات المعرض، تنظم اليوم بطولة كوسبلاي دبي للأزياء التنكرية، حيث يتبارى عشاق الأنمي، والألعاب، وثقافة البوب، لعرض إبداعاتهم، والحصول على فرصة الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 30 ألف درهم. وستنطلق البطولة مع عرض كوسبلاي الافتتاحي، إذ سيجسد المشاركون أشهر الشخصيات بأسلوب فني، يليه عرض أزياء كوسبلاي اليومي، الذي يتيح الفرصة للمشاركين لإظهار إبداعاتهم في عرض حيّ.

ويشارك أشهر نجوم كوسبلاي على مستوى المنطقة في تحكيم المسابقات، بالإضافة إلى حضور جلسات حصرية للقاء والتعارف ما يتيح للجمهور فرصة التواصل والتعلم من نجومهم المفضلين.

عروض ترويجية

مع انطلاق مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2025، قدمت أكثر من 240 علامة محلية وعالمية رائدة في مختلف أنحاء المدينة، عروضاً ترويجية، وتخفيضات مميزة على أحدث الأجهزة والمنتجات المتعلقة بالألعاب في وجهات عدة بدبي.

. تنظم اليوم بطولة كوسبلاي دبي للأزياء التنكرية، إذ يتبارى عشاق الأنمي، والألعاب، وثقافة البوب، لعرض إبداعاتهم.

. 600 ألف درهم جوائز المهرجان.