الامارات | كما يفعل البشر.. قرود الشمبانزي تقرع بإيقاع منتظم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستطيع قرود الشمبانزي القرع على نحو إيقاعي، كما يفعل البشر، ويتمتع نوعان فرعيان من هذه الرئيسيات التي تعيش في شرق إفريقيا وغربها، بطريقة خاصة في هذا المجال، بحسب دراسة نشرتها أول من أمس، مجلة «كارنت بايولودجي».

وأظهرت دراسات علمية سابقة أن الشمبانزي يضرب بأقدامه على جذور الأشجار، ما ينتج أصواتاً تُمكِّنه من التواصل عبر مسافات طويلة.

وقالت المعدة الرئيسة للدراسة، فيستا إليوتيري، من جامعة فيينا: «أخيراً تمكّنا من قياس قرع الشمبانزي على نحو إيقاعي، وليس عشوائياً».

وفي هذه الدراسة الجديدة، تولت إليوتيري وزملاؤها - ومنهم كاثرين هوبايتر من جامعة سانت أندروز في اسكتلندا، وأندريا رافينياني من جامعة سابيينزا في روما - تجميع أكثر من قرن من البيانات الرصدية.

وبعدما توصل الباحثون إلى استبعاد الأصوات المشوِّشة، ركزوا على 371 عينة قرع عالية الجودة مسجلة لدى 11 تجمعاً من قرود الشمبانزي، منبثقة من ست مجموعات تعيش في مناطق الغابات المطيرة أو السافانا في شرق إفريقيا وغربها.