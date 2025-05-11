الامارات | افتتاح موسم تسلق القمة الأعلى في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلّق ثمانية نيباليين، أول من أمس، جبل إيفرست، الذي تُعَدُّ قمته الأعلى في العالم، مفتتحين بذلك الموسم الذي يخوض فيه المئات من مختلف أنحاء العالم هذا التحدي.

ومنحت نيبال 456 تصريح تسلق للموسم الربيعي الحالي، الممتد من أبريل إلى يونيو.

وقال المتسلق بورنيما شريستا من معسكر قاعدة إيفرست: «تلقينا الخبر بحماسة كبيرة». وأضاف: «الطريق فُتِحَت قبل الموعد المقرر بقليل، ونأمل في أن يتيح لنا ذلك تنظيم جدول (المحاولات) بشكل أفضل، والحدّ قليلاً من الازدحام».

ويرافق معظم المتسلقين الذين يسعون إلى تسلق جبل إيفرست مرشدون نيباليون.