الامارات | 40 مبدعاً في مهرجان الشعراء المغاربة بتطوان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفت مدينة تطوان المغربية بانطلاق فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الشعراء المغاربة الذي تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل في المغرب على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 40 مبدعاً من شعراء ومثقفين وفنانين. ونظم حفل الافتتاح في مسرح إسبانيول في وسط تطوان، بحضور رئيس دائرة الثقافة في الشارقة عبدالله بن محمد العويس، ومدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة محمد إبراهيم القصير، وعدد كبير من المسؤولين والأدباء.

وقال عبدالله العويس: «تُطلّ علينا دورة جديدة من دورات مهرجان تطوان للشعراء المغاربة ونحن في سعادة غامرة مفعمة بالحيوية المتجدّدة، معبرين عن مشاعر الاعتزاز بهذا الحدث الثقافي المتميز، الذي يؤكد الدور الريادي للشعر في التعبير عن الهوية والقيم الثقافية الغنية، إذ كرّست دار الشعر بتطوان جهدها لجمع شعراء المغرب، ليتناوبوا على منبر الدار؛ ما أتاح المجال للشعراء الشباب برفقة رواد الشعر أن يعطروا أجواء هذا البلد العزيز، بعبير الشعر والإبداع».

وأضاف حول نشاط دار الشعر في تطوان، وما يتخلله من تنظيم فعاليات متنوعة: «يستمر عطاء الدار من تطوان العريقة بوصفها منارة للإبداع، وملتقى للأدباء والشعراء، ليتوج نشاطها السنوي هذا اللقاء الأدبي، ليكون فضاء مفتوحاً للحوار الثقافي وملتقى للأصوات الشعرية، بعد أن شهد موسمها الحافل العديد من الأنشطة المتميزة، التي تضمنت القراءات الشعرية والدراسات النقدية الهادفة، إضافة إلى إصدار مجموعة جديدة من الدواوين الشعرية التي ستشكل إلى جانب الدواوين السابقة إضافة نوعية تعزز من مكانة الشعر والأدب في هذه الربوع، وتعطي دفعاً كبيراً للشعراء إلى المزيد من الإبداع والعطاء».

عبدالله العويس:

. مهرجان تطوان يشجع الشعراء على المزيد من الإبداع والعطاء.