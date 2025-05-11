الامارات | نظرة واعدة على «كنز المعرفة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وكأنها نظرة تتخطى سنوات العمر اليافع، وتدقق في كل حرف في هذا الكنز الجميل العابر للزمن، الذي يحمل خط الأجداد.. الكتاب الذي سيظل حاضن المعرفة، وحادي التقدم، ومحط الاهتمام في دولة الإمارات التي تدعم القراءة، وتحرص على نشر ثقافتها، لكي تتحول إلى عادة أصيلة تتمسك بها جميع الأجيال، وذلك عبر معارض ومبادرات نوعية تنتشر على امتداد ربوع الوطن الغالي، كما هي الحال هنا في الصورة، خلال معرض أبوظبي الدولي للكتاب، في دورته الـ34 التي أسدل الستار على فعالياتها أخيراً.