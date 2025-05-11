الامارات | مصعد يتيح الوصول إلى قمة مسلة بوينس آيرس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح من الممكن من الآن فصاعداً زيارة المسلة الشهيرة في بوينس آيرس، بواسطة مصعد يوفر إطلالة بانورامية على المدينة من هذا المعلم الذي يشكّل مكاناً للتجمعات الاحتفالية والاحتجاجية، على السواء، في العاصمة الأرجنتينية.

وقال المهندس المعماري خوان فاكاس لـ«فرانس برس» من أعلى المسلة، إن هذا النصب البالغ ارتفاعه 67.5 متراً، والواقع منذ 1936 عند تقاطع شارع كورينتس الذي يتركز فيه المشهد المسرحي، وشارع 9 دي خوليو الذي يُعدّ أوسع جادة في العالم، وفقاً للمرشدين السياحيين «يشكّل قلب بوينس آيرس».

وتجمّع الأرجنتينيون في هذا المكان عام 2020 للتعبير عن حزنهم لوفاة دييغو مارادونا، واستخدم أخيراً كشاشة لعرض صور البابا الراحل فرنسيس.

وفي 2022، عندما فازت الأرجنتين بكأس العالم لكرة القدم في قطر، وبينما كان الملايين من الناس يتجمعون حول المسلة، خلع بعضهم بابها ووصلوا إلى القمة عبر الدرج الخدمي.

ويستغرق المصعد المخصص لأربعة أشخاص 55 ثانية للوصول إلى القمة، أي ما يعادل 20 طابقاً.

ويبقى أمامهم بعد ذلك 35 درجة للوصول إلى النقطة التي يمكن منها رؤية نهر ريو دي لا بلاتا من بعيد.

وأوضح فاكاس أن المشروع شكّل «تحدياً هندسياً كبيراً»، إذ لم يكن ممكناً إجراء أي تعديلات على هيكل المسلة المصنّفة أثراً تاريخياً وطنياً، وكان يتعين إدخال كل المواد من خلال الباب الضيق.