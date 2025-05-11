الامارات | «كلنا دوائر مفتوحة» ينطلق 16 الجاري في منارة السعديات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، بالتعاون مع متحف سيؤول للفنون «SeMA»، معرض «الوسائط المتعدّدة.. كلنا دوائر مفتوحة» خلال الفترة من 16 الجاري إلى 30 يونيو المقبل.

ويسلط المعرض الضوء على مشهد فن الوسائط المعاصر من كوريا من ستينات القرن الماضي إلى اليوم، ويُبرز تحوّلات مشهد فن الوسائط الكوري طوال ستة عقود من الزمن.

ويعد المعرض الذي ينظم لأول مرة في الشرق الأوسط، ويقام في منارة السعديات، باكورة الشراكة الثقافية التي تمتد على مدى ثلاث سنوات بين المؤسستين، ويضم 48 عملاً فنياً لـ29 فناناً وفنانة من كوريا، ويستمد عنوانه من العبارة الملهمة للفنان نام جون بايك «نحن في دوائر مفتوحة»، مستكشفاً مفهوم الوسيط الفني ليس بوصفه مادة فحسب، بل باعتباره نظام تواصل يتخطى حدود الزمن والتكنولوجيا والجغرافيا والهوية.

كما يتم تنظيم المعرض بالتزامن مع إصدار «حوارات متداخلة»، وهو منشور يتضمن نصوصاً لكتّاب مقيمين في دولة الإمارات، ويهدف إلى تعميق التبادل الثقافي بين كوريا والإمارات.

وتتضمن الفعاليات المرافقة للمعرض برنامج جلسات حوارية، وعروضاً أدائية، وفعاليات فنية.

ويعدُّ المعرض جزءاً من شراكة طويلة الأمد تجمع بين مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، ومتحف سيؤول للفنون بهدف تعزيز الحوار الثقافي بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا.

وسيقام معرض آخر مشترك بعنوان «تقارب شديد» في متحف سيؤول للفنون بالعاصمة الكورية سيؤول في ديسمبر المقبل، بمشاركة ثلاثة أجيال من الفنانين المقيمين في دولة الإمارات.