الامارات | موجود في «واتس آب» شاء المستخدم أم أبَى.. هل يمكن حذف Meta AI من التطبيق؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يظهر في تطبيق واتس آب حالياً رمز دائري أزرق جديد: إنه مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة ميتا، وهو موجود في التطبيق شاء المستخدم أم أبَى.

ومن لا يخطط لاستخدام الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة ميتا، يُنصح بعدم النقر عليه إطلاقاً أو إشراك روبوت الدردشة في الدردشات الجماعية باستخدام @MetaAI.

ومع ذلك، لا يمكن إزالة الرمز أو دمج ميتا AI بالكامل أو تعطيله من التطبيق حالياً.

ويمكن لأي شخص وافق بالفعل على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وتحدث مع ميتا AI حذف محادثات الذكاء الاصطناعي الفردية فقط، وفقاً لما ذكرته شركة ميتا في قسم مساعدة واتس آب.

وللقيام بذلك، مرر المحادثة إلى اليسار، واختر «المزيد/حذف» (أندرويد) أو «حذف» مباشرة (آي أو إس)، ثم قم بالتأكيد.

وكما هو الحال مع أي تفاعل مع الذكاء الاصطناعي، من المهم ملاحظة أن بعض الرسائل المُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي قد تكون «غير صحيحة أو غير مناسبة»، وفقاً لقسم المساعدة في واتس آب.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي عدم مشاركة البيانات الشخصية أو الحساسة أو السرية في محادثات الذكاء الاصطناعي. وإذا أُدخلت هذه المعلومات بالفعل في المحادثة، فيجب على المستخدمين ليس فقط حذف محادثات الذكاء الاصطناعي من أجهزتهم، بل طلب حذف المعلومات، التي تمت مشاركتها مع ميتا AI من شركة ميتا نفسها.