الامارات | بأمر ترامب.. عزل أمينة أكبر مكتبة في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزل أمينة مكتبة الكونغرس من منصبها الذي كانت أول امرأة وأول أميركية من أصل إفريقي تتولاه.

واتهم البيت الأبيض كارلا هايدن بتقديم مبادرات «مثيرة للقلق» لتعزيز التنوع والمساواة والشمول و«وضع كتب غير مناسبة للأطفال في المكتبة».

وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض كارولاين ليفيت للصحافيين: «نحن لا نعتقد أنها كانت تخدم مصالح دافعي الضرائب الأميركيين على نحو جيد، لذلك تم عزلها من منصبها، ومن حق الرئيس أن يفعل ذلك».

لكن هذه الخطوة أثارت ردود فعل غاضبة من جانب الديموقراطيين الذين اتهموا ترامب بمحاولة إسكات الأصوات المعارضة.

وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، إن إقالة هايدن «عار وأحدث جهود (ترامب) المستمرة لحظر الكتب وتبييض صفحة التاريخ الأميركي وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء».

وأضاف في بيان: «مكتبة الكونغرس هي مكتبة الشعب. وستكون هناك محاسبة عاجلاً وليس آجلاً على هذا الاعتداء غير المسبوق على أسلوب الحياة الأميركي».

وكان مارتن هاينريش، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيو مكسيكو، قد نشر رسالة بريد إلكتروني مساء الخميس الماضي تتضمن تبليغاً بإنهاء عمل هايدن كأمينة مكتبة الكونغرس «بأثر فوري». وأشاد بإدارة هايدن لمكتبة «كانت مفتوحة أمام جميع لأميركيين، شخصياً وعبر الإنترنت».

ورُشحت هايدن عام 2016 لإدارة أكبر مكتبة في العالم، لكنها تعرضت لانتقادات من المحافظين، بمن فيهم أعضاء «مؤسسة المساءلة الأميركية».

وكان من المقرر أن تنتهي العام المقبل ولاية هايدن كأمينة مكتبة الكونغرس التي تستمر 10 سنوات.

وتُقدم المكتبة الأبحاث والمعلومات اللازمة للعملية التشريعية، بالإضافة إلى إدارة مجموعة ضخمة من الكتب والأفلام والتسجيلات الصوتية وغيرها من المواد.

وأمين مكتبة الكونغرس مسؤول عن وضع سياساتها وإدارة موظفيها، بالإضافة إلى الإشراف على مكتب حقوق النشر الأميركي وتعيين شاعر الدولة.