لماذا نشعر بتنميل اليدين أثناء النوم؟ إليك الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - يستيقظ كثيرون في منتصف الليل وهم يشعرون بوخز أو خدر في أيديهم، وهي حالة شائعة تُعرف بـ"تنميل اليدين أثناء النوم"، لكن ما أسبابها؟

تنميل اليدين خلال النوم هو عرض يبدو بسيطًا لكنه في بعض الحالات يعكس مشكلات صحية تتطلب الانتباه.

وفي معظم الحالات، يحدث التنميل نتيجة لانضغاط الأعصاب أو ضعف في تدفق الدم، لكن هناك عوامل أعمق قد تكون وراء هذه الظاهرة، وفق "مايو كلينك"، "كليفيندر كلينك".

فيما يلي أبرز الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى تنميل اليدين أثناء النوم:

1. وضعية النوم الخاطئة

غالبًا ما يكون الضغط على الأعصاب أو الأوعية الدموية بسبب النوم على الذراع أو اليد لفترة طويلة هو السبب الأساسي للتنميل المؤقت.

هذه الوضعية تعيق تدفق الدم أو تضغط على الأعصاب الطرفية، مما يسبب الشعور بالخدر.

2. متلازمة النفق الرسغي

وهي من الأسباب الشائعة لتنميل اليدين، خاصة لدى الأشخاص الذين يستخدمون اليدين بكثرة في العمل.

تحدث هذه الحالة بسبب انضغاط العصب المتوسط في منطقة الرسغ، وتزداد الأعراض خلال النوم نتيجة وضعيات اليد المغلقة أو المنحنية.

3. السكري ومشكلات الأعصاب

الأشخاص المصابون بالسكري قد يعانون من الاعتلال العصبي المحيطي، وهو تلف يصيب الأعصاب الطرفية نتيجة ارتفاع مستويات السكر في الدم، ما يؤدي إلى الشعور بالخدر والتنميل، خصوصًا أثناء الراحة أو النوم.

4. نقص الفيتامينات والمعادن

نقص فيتامين B12 أو فيتامين B6، وكذلك المعادن مثل المغنيسيوم، قد يؤثر على صحة الأعصاب ويؤدي إلى التنميل.

وتظهر هذه الأعراض بشكل أوضح أثناء الليل.

5. أمراض العمود الفقري والعنق

قد يتسبب ضغط فقرات الرقبة أو انزلاق غضروفي بسيط في التأثير على الأعصاب التي تمتد إلى اليدين، ما يؤدي إلى الشعور بالخدر أو الوخز أثناء النوم أو عند الاستيقاظ.

متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا كان تنميل اليدين متكرراً، أو يصاحبه ألم، أو يمتد ليشمل الذراع كاملاً، فقد يكون ذلك مؤشراً على وجود مشكلة عصبية أو صحية أعمق، تستدعي الفحص الطبي والتشخيص الدقيق.