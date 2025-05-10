عنصر غذائي مهم مسؤول عن مزاجك وسلامتك.. «تعرف عليه»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يُعد نقص الماغنسيوم من أبرز المشاكل التي تؤثر على الصحة العامة للإنسان دون أن يلاحظها، إذ يرتبط هذا العنصر الحيوي بأكثر من 300 تفاعل إنزيمي في الجسم، بدءًا من تنظيم نبضات القلب وانتهاء بوظائف الأعصاب والعضلات، ورغم توافره في أغذية متعددة، إلا أن أنماط التغذية الحديثة ونمط الحياة المجهد ساهما في نقصه في أجسام العديد من الأشخاص بشكل واسع.

علامات مبكرة لنقص الماغنسيوم

وكشف الدكتور أحمد علام استشاري التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نقص الماغنسيوم غالبًا ما يُكتشف صدفة أثناء الفحوصات الدورية أو بعد ظهور مجموعة من الأعراض المتفرقة التي لا يُربط بينها في البداية.

وأضاف «علام»، أنه من أبرز الأعراض التي يمكن ملاحظتها التقلصات العضلية المتكررة، الإرهاق العام، اضطرابات النوم، الصداع المتكرر، وأحيانًا رعشة خفيفة في اليدين أو القدمين، وقد تظهر أعراض نفسية مثل القلق والشعور بالحزن دون سبب واضح، لافتًا إلى هذه الأعراض تُشخص في كثير من الأحيان بشكل خاطئ على أنها اضطرابات عصبية أو نفسية، ما يؤدي إلى إهمال السبب الحقيقي المتعلق بنقص الماغنسيوم.

الصحة النفسية والمناعة في خطر

وأشار إلى أن نقص الماغنسيوم يمتد تأثيره ليشمل الجهاز المناعي والصحة النفسية، وليس فقط العضلات والأعصاب، حيث يُسهم في ضبط مستوى الالتهابات في الجسم، كما يساعد في استقرار الحالة المزاجية من خلال تأثيره على هرمون الكورتيزول، وهو هرمون التوتر، وبالتالي فإن انخفاضه يؤدي إلى ضعف المناعة، وزيادة فرص الإصابة بالأمراض والعدوى المتكررة.

أسباب شائعة لنقص الماغنسيوم

كما أوضح أن هناك عدة عوامل تؤدي إلى انخفاض مستوى الماغنسيوم في الجسم، منها أسباب غذائية وأخرى مرضية إذ يعتمد الكثير من الناس على الأطعمة الجاهزة والمصنعة التي تفتقر إلى الماغنسيوم، كما أن الإفراط في تناول الكافيين والمشروبات الغازية يعيق امتصاصه، وبعض الأدوية أيضًا مثل مدرات البول والمضادات الحيوية تساهم في فقدان الماغنسيوم من الجسم، بالإضافة إلى أمراض مثل السكري واضطرابات الجهاز الهضمي.

الفئات الأكثر عرضة للخطر

لفت «علام»، الانتباه إلى أن هناك فئات معينة تكون أكثر عرضة للإصابة بنقص الماغنسيوم مقارنة بغيرها، موضحاً أن النساء الحوامل، كبار السن، مرضى السكر، والأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الامتصاص المعوي، هم أكثر الفئات احتياجاً لهذا العنصر، ولذلك يجب متابعة مستويات الماغنسيوم لديهم بشكل دوري.

الأطعمة الغنية بالماغنسيوم

وأوصى بتناول مجموعة من الأطعمة التي تحتوي على كميات جيدة من الماغنسيوم لتعويض النقص والوقاية من مضاعفاته، ومن أفضل المصادر الغذائية:

السبانخ والبقوليات مثل العدس والفول

المكسرات كاللوز والكاجو

الحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني

الموز والأفوكادو والكاكاو الخام

مخاطر تناول المكملات دون إشراف طبي

حذر استشاري التغذية العلاجية، من الإفراط في تناول مكملات الماغنسيوم بدون إشراف طبي، مشدداً على أن زيادة الجرعة قد تؤدي إلى آثار جانبية خطيرة، إذ يقول أن المكملات ليست بديلاً عن الغذاء، ويجب أن تكون الجرعة محسوبة بدقة، لأن الزيادة قد تسبب مشكلات في الكلى أو إسهالا مزمنا، لا سيما لدى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة في الكلى أو الكبد.