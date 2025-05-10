مخاطر الإفراط في تناول «فيتامين د».. أضرار على صحة القلب والكلى

القاهرة - سمر حسين - صحة

يُعتبر فيتامين د من العناصر الحيوية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحة العظام والعضلات، ويُعرف أيضًا بـ«فيتامين الشمس» بسبب ارتباطه الوثيق بالتعرض لأشعة الشمس، وفي الآونة الأخيرة، زادت المخاوف بشأن تناول جرعات زائدة من فيتامين د، لما قد تسببه من أضرار صحية جسيمة، وفي هذا السياق، حذّر الدكتور أحمد علام، استشاري التغذية العلاجية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، من تأثيرات الجرعات الزائدة من فيتامين د، لما لها من آثار سلبية على صحة القلب والكلى، خاصة عند تناوله دون إشراف طبي.

بين تقوية العظام وخطر الفشل الكلوي

أوضح «علام» أن لفيتامين د دورًا بالغ الأهمية في تنظيم مستوى الكالسيوم والفوسفات في الجسم، مما يساعد على الحفاظ على صحة العظام والأسنان. وأشار إلى أن نقص هذا الفيتامين قد يؤدي إلى مشكلات صحية مثل هشاشة العظام وضعف العضلات. وأضاف أنه في الوقت نفسه، يمكن أن تشكّل الجرعات الزائدة من فيتامين د خطرًا على الصحة، خصوصًا إذا تم تناولها دون استشارة طبية.

وتابع قائلًا إن فيتامين د يذوب في الدهون، ما يعني أنه يبقى في الجسم لفترات طويلة، على عكس الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء التي يتم التخلص من الكميات الزائدة منها عن طريق البول. لذلك، فإن تناول جرعات مفرطة منه يؤدي إلى تراكمه في الجسم، مما قد يسبب مشكلات صحية خطيرة مثل اضطرابات في ضربات القلب وفشل الكلى.

مخاطر من التسمم الفيتاميني

وأكمل: «لقد شاهدت العديد من الأشخاص يتناولون جرعات كبيرة جدًا من فيتامين د يوميًا، وهي جرعة لا أوصي بها لأي شخص، حتى في حالات النقص الحاد لهذا الفيتامين»، وأوصى بضرورة إجراء فحص دم منتظم لتحديد مستويات فيتامين د في الجسم، وذلك لتجنّب أي آثار سلبية على الصحة.

وأشار إلى أن الكثير من الأشخاص يجهلون أن الجرعات الزائدة من فيتامين د يمكن أن تؤدي إلى تراكم الكالسيوم في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والكلى، ومن هنا، تكمن أهمية الفحوصات الدورية لتحديد الجرعة المناسبة التي يجب تناولها

التأثيرات السلبية للجرعات الزائدة

زيادة الكالسيوم في الدم

تُعد زيادة مستوى الكالسيوم في الدم من أبرز المخاطر الصحية المرتبطة بتناول جرعات زائدة من فيتامين د، فارتفاع الكالسيوم يمكن أن يسبب تلفًا في الأوعية الدموية والأعضاء الحيوية مثل القلب والكلى.

الإضرار بالكلى والقلب

من بين أخطر النتائج التي قد يسببها الإفراط في تناول فيتامين د هو الفشل الكلوي واضطرابات ضربات القلب، فتراكم الكالسيوم في الأنسجة قد يؤدي إلى تلف الأعضاء الحيوية وتفاقم الأمراض المزمنة.

ضعف العظام والعضلات

رغم أن فيتامين د ضروري لصحة العظام، إلا أن تناوله بجرعات مفرطة قد يؤدي إلى نتيجة عكسية، إذ يُضعف العظام بدلاً من تقويتها، مما يزيد من خطر الإصابة بالكسور والآلام العضلية.

وأكد الدكتور أحمد علام أهمية إجراء فحوصات دموية دورية للأشخاص الذين يتناولون مكملات فيتامين د، مشددًا على أن هذا الفيتامين، رغم ضرورته لصحة الجسم، قد يكون خطيرًا إذا تم تناوله بجرعات زائدة. لذا، من المهم استشارة الطبيب قبل البدء في تناول أي مكملات، والتأكد من أن الجرعة مناسبة. وأضاف أن التعرض المعتدل لأشعة الشمس، إلى جانب اتباع نظام غذائي متوازن، يمكن أن يوفر كميات كافية من فيتامين د، مما يقلل الحاجة إلى المكملات.