الامارات | أردني يطلق زوجته بسبب راغب علامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 10 مايو 2025

طلق رجل أردني زوجته بعد أن شاهدها بين النساء اللاتي تجمعنَّ لاستقبال الفنان اللبناني راغب علامة خلال حفل له في الأردن قبل أيام.

وحضرت الزوجة لمطار الملكة علياء كي تشارك في استقبال المعجبين، للنجم اللبناني دون علم وموافقة زوجها، وفق صحيفة "السوسنة" الأردنية، ووسائل إعلام محلية أخرى.

وأضافت أن المرأة خدعت زوجها أيضاً عندما زعمت أنها ستزور أهلها في يوم وصول علامة، قبل أن تتوجه للمطار ويشاهدها الزوج في مقطع فيديو من عدة مقاطع انتشرت للحظات استقبال علامة في الأردن.

وأثارت الحادثة ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، تعرضت فيها المرأة لانتقادات كثيرة بسبب خداعها لزوجها، ووجدت على الجانب الآخر عدداً أقل ممن تعاطفوا معها ودافعوا عنها.