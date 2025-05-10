موضة ألوان أحمر الشفاه التي انطلقت من السجادة الحمراء لمهرجان كان 2024

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 مايو 2025 10:18 صباحاً - يعتبر مهرجان كان السينمائي منصة عالمية تُعيد من خلالها النجمات تعريف معايير الجمال والتألق على السجادة الحمراء. ومع كل دورة جديدة، تتحول السجادة الحمراء إلى لوحة فنية مُبهرة، تتناغم فيها صيحات الموضة مع الجرأة والأناقة، فتبرز ألوان أحمر الشفاه كعنصر أساسي يعكس روح الأنوثة والفخامة. في هذا الحدث الفخم، لا تتردد النجمات في اختيار ألوان جريئة ومتنوعة تتناسب مع أزيائهن الفاخرة، مما يجعل الشفاه محور الجاذبية في إطلالاتهن.

من الأحمر الكلاسيكي الذي يُجسد الأنوثة المطلقة، إلى الوردي الجريء الذي يُضفي لمسة من الحيوية، والنيود الطبيعي، الذي يُضفي لمسة طبيعية تعكس أنوثة راقية، وصولاً إلى البرغندي العميق الذي يعكس فخامة لا مثيل لها.

في الآتي، "الخليج 365" تأخذك في جولة بين أبرز ألوان أحمر الشفاه التي انطلقت من السجادة الحمراء لمهرجان كان 2024، التي اعتمدتها النجمات وخطفن الأنظار.

أحمر الشفاه الأحمر الكلاسيكي.. سر الأناقة الخالدة في مهرجان كان

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لا تكتمل إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي 2024، دون لمسة من اللون الأحمر الكلاسيكي، ذاك اللون الذي يُجسد مفاهيم الأنوثة الطاغية والقوة المبهرة في آنٍ واحد. على مر السنين، ظل الأحمر الكلاسيكي بتدرجاته الجريئة التي تجمع بين الفخامة والجرأة، خياراً للعديد من النجمات. لم تكن العارضة العالمية إلسا هوسك Elsa Hosk الوحيدة التي اختارت هذا اللون الأيقوني خلال فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الـ77، بل انضمت إلى قائمة من النجمات اللواتي فضّلن هذا التوقيع الجمالي الراقي ليُضفي على إطلالاتهن طابعاً خالداً لا يُنسى.

أحمر الشفاه الكرزي.. لمسة جريئة على السجادة الحمراء

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في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ77 لعام 2024، برزت صيحة أحمر الشفاه الكرزي بقوة، ليصبح رمزاً للجاذبية والأنوثة الطاغية؛ حيث تألقت العديد من النجمات بهذا اللون الجريء الذي يعكس حضوراً ساحراً، ويمنح الشفاه لمسة لافتة من الفخامة. ومن بين الإطلالات التي خطفت الأنظار في هذه الدورة، برزت النجمة المتألقة سمادي زنديخاس Samadhi Zendejas، بأحمر الشفاه الكرزي المشرق، الذي أضفى على ملامحها إشراقة آسرة وجاذبية استثنائية. ظهرت سمادي بإطلالة كلاسيكية تنبض بالأناقة؛ حيث نسّقت أحمر الشفاه الكرزي مع مكياج ناعم، ما جعل تركيز الإطلالة بالكامل على الشفاه. اختيارها لهذا اللون الجريء لم يكن مجرد خيار عادي، بل كان بمثابة توقيع جمالي مميز على السجادة الحمراء، حيث عكس روح الثقة والأنوثة، وأضفى على إطلالتها لمسة من الفخامة الملكية التي لا تُنسى.

أحمر الشفاه الوردي المشرق.. إطلالة حيوية وأنيقة

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تألقت النجمات على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ77 لعام 2024 بإطلالات لافتة لأحمر الشفاه الوردي المشرق، الذي أضفى لمسة من الحيوية والأنوثة المتألقة على إطلالاتهن. هذا اللون النابض بالحياة برز كخيار مثالي للراغبات في إبراز ابتسامة مشرقة وملامح متوردة تنبض بالحيوية. من بين الإطلالات الأيقونية التي خُطّت باللون الوردي، برزت النجمة هبة عبوك Hiba Abouk؛ حيث تألقت بأحمر شفاه وردي بتركيبة لامعة عكست إشراقة ساحرة على ملامحها، وأضفت لمسة من الانتعاش والجاذبية على إطلالتها الأنيقة.

أحمر الشفاه الزهري المات.. لمسة أنثوية راقية

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برزت صيحة أحمر الشفاه الزهري المات في مهرجان كان السينمائي 2024، كخيار جمالي يجمع بين الرقة والجرأة في آنٍ واحدٍ؛ حيث تألقت العديد من النجمات بهذه الدرجة الأنثوية الناعمة التي منحت إطلالاتهن لمسة مفعمة بالأنوثة والرقي. لعلّ أبرزهن، العارضة البرازيلية إيزابيلي فونتانا Isabeli Fontana، التي خطفت الأنظار بإطلالة ساحرة ارتكزت على أحمر الشفاه الزهري المات، الذي أضفى على ملامحها لمسة من النعومة والجاذبية. اختارت إيزابيلي هذا اللون المميز مع مكياج عيون بسيط يرتكز على الظلال الوردية الهادئة، مما منح عينيها نظرة مشرقة ومتألقة.

أحمر الشفاه البني الفاتح.. أناقة كلاسيكية بلمسة عصرية

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تألقت النجمات على السجادة الحمراء لـمهرجان كان السينمائي بدورته الـ77 لعام 2024، بصيحات جمالية تخطف الأنظار، وتعكس آخر صيحات المكياج، وكان من أبرزها أحمر الشفاه البني الفاتح الذي عاد بقوة؛ ليمنح الشفاه لمسة من الأناقة الكلاسيكية بلمسات عصرية تجمع بين الجرأة والرقي. من بين الإطلالات التي لفتت الأنظار، إطلالة عارضة الأزياء الفرنسية آيريس ميتينير Iris Mittenaere، التي بدورها تألقت بأحمر الشفاه البني الفاتح المحدد بكونتور بدرجة أغمق، مما أضفى على شفتيها حجماً أكبر وجاذبية آسرة. اعتمدت آيريس هذا الأسلوب الجريء بأسلوب كلاسيكي عصري، حيث جاء تحديد الشفاه بدرجة بنية داكنة؛ ليعزز من عمق اللون ويمنحها مظهراً أكثر امتلاءً وتحديداً.

أحمر الشفاه الزهري الغلوسي.. لمسة من الحيوية

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من بين صيحات أحمر الشفاه لفتاً للأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي 2024، صيحة أحمر الشفاه المات باللون الزهري الغلوسي. هذا اللون الذي يجمع بين الدفء والإشراقة، أضفى لمسة من الحيوية والنعومة على إطلالات النجمات؛ ليصبح خياراً مفضلاً لإبراز الشفاه بإشراق لا يُقاوم. وقد اعتمدته الممثلة المتألقة إيما ستون Emma Stone، مما أضفى على ملامحها لمسة من الانتعاش والجاذبية الساحرة. اختارت إيفا هذا اللون الحيوي؛ لتكسر به رتابة الألوان الكلاسيكية المعتادة على السجادة الحمراء، مما جعل شفتيها مركز الجاذبية في إطلالتها.

أحمر الشفاه النيود الوردي المات.. أناقة ناعمة

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على السجادة الحمراء لـمهرجان كان السينمائي بدورته الـ77 لعام 2024، برزت صيحة أحمر الشفاه النيود الوردي المات كخيار جمالي يعكس الأناقة الهادئة والجمال الطبيعي. هذا اللون الذي يجمع بين الرقي والبساطة، خطف الأنظار على شفاه العديد من النجمات اللواتي اخترن الظهور بإطلالات ناعمة وساحرة في الوقت ذاته، ومن بينهن النجمة هدى الإتربي التي اعتمدته بتركيبة ماتية أنيقة، مع تحديد خفيف للشفاه بلون مطابق، مما أعطاها مظهراً متناسقاً ومثالياً للسجادة الحمراء. تميزت إطلالتها بالتوازن المثالي بين النعومة والفخامة، مما جعلها محط أنظار المصورين وعدسات الكاميرات.

أحمر الشفاه النيود المشمي اللامع.. الفخامة العصرية

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تألقت السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ77 لعام 2024 بصيحات جمالية جمعت بين الفخامة والجرأة، وكان من بين هذه الصيحات البارزة أحمر الشفاه النيود المشمشي اللامع. هذا اللون الأنيق الذي يعكس الدفء والرقي في آنٍ واحد، كان خياراً مثالياً لإطلالة النجمة ياسمين صبري؛ حيث منح شفتيها لمسة من الأناقة والفخامة الراقية. جاء اختيارها لهذا اللون متناغماً مع مكياج عيون ناعم بظلال وردية ولمسات من الهايلايتر على عظمة الخد، مما أضفى على ملامحها بريقاً طبيعياً وجاذبية استثنائية.

أحمر الشفاه النيود الطبيعي.. أناقة هادئة

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من بين صيحات أحمر الشفاه الأكثر تميزاً في مهرجان كان السينمائي 2024، صيحة أحمر الشفاه النيود الطبيعي، التي اعتمدتها النجمة الروسية فيكتوريا بونيا Victoria Bonya، لإطلالتها على السجادة الحمراء، مما أضفى على ملامحها لمسة من الأناقة الهادئة والجمال البسيط. اختيارها للون النيود الطبيعي، عكس جمال شفتيها بأسلوب كلاسيكي، مع إبراز أنوثتها بطريقة ناعمة وجذابة تناسب الأضواء والكاميرات في ليلة استثنائية على السجادة الحمراء.

أحمر الشفاه البرغندي.. جرأة وفخامة

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أحمر الشفاه البرغندي، كان حاضراً بقوة على السجادة الحمراء في مهرجان كان 2024؛ حيث اختارته العديد من النجمات لإبراز ملامحهن بإطلالات درامية تخطف الأنظار. هذا اللون الداكن والعميق يعكس قوة الشخصية وأناقة لا متناهية. ومن بين الإطلالات الساحرة التي خطفت الأضواء، كانت إطلالة النجمة العالمية إيفا غرين Eva Green، التي تألقت بأحمر الشفاه البرغندي الداكن في واحدة من أكثر الإطلالات أناقة وجاذبية على السجادة الحمراء. عُرفت إيفا بجرأتها في اختيار الألوان الداكنة، لكن في هذه الدورة من مهرجان كان، جمعت بين الفخامة واللمسة الدرامية في مكياجها، مما أضفى على ملامحها غموضاً ساحراً وأناقة استثنائية.

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نصائح لتطبيق أحمر الشفاه بأسلوب النجمات على السجادة الحمراء

للحصول على إطلالة متألقة بأحمر الشفاه، كما ظهرت بها النجمات في مهرجان كان، اتبعي النصائح الآتية: