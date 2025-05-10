الامارات | كنزٌ في قلب الغابة... 15 رطلاً من الذهب الغامض في التشيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 10 مايو 2025

ظهر كنزٌ من المشغولات الذهبية وغيرها من الكنوز في الآونة الأخيرة، ولا يزال المسؤولون في حيرة من أمرهم بشأن أصله.

في هذا السياق، نقلت «فوكس نيوز» عن متحف بوهيميا الشرقية في هراديك كرالوفه بجمهورية التشيك، قوله إنه عُثر على «مستودع من العملات الذهبية والمجوهرات وصناديق التبغ».

يبلغ وزن الكنز المخبَّأ 15 رطلاً، وقد عثر عليه اثنان من المتنزّهين وسلّماه إلى المتحف في فبراير (شباط).

وتابع المتحف: «عثر المكتشفان على صندوقين في جدار حجري مصطنع على حافة حقل غابي مغطّى بالنباتات الشجرية الكثيفة، خلال نزهة سياحية على المنحدر الجنوبي الغربي لتلّ زفيتشينا».

وتُظهر الصور الاكتشافات المذهلة التي تتألّف من خواتم وسبائك وعملات ذهبية متنوّعة، رغم أنّ بريق الذهب قد خفت مع الزمن.

في المجموع، عُثر على 598 قطعة نقدية. وكانت الحاوية التي تضمّ هذه القطع «مقسّمة إلى 11 عموداً وملفوفة بقماش أسود»، وفق المتحف الذي أضاف: «في صندوق معدني عُثر عليه على بُعد متر تقريباً، خُزّنت أشياء مصنوعة من المعدن الأصفر: 16 علبة تبغ، و10 أساور، وحقيبة مصنوعة من شبكة سلكية دقيقة، ومشط، وسلسلة بمفتاح، وعلبة مسحوق».

ووصف عالِم الآثار في متحف بوهيميا الشرقية، ميروسلاف نوفاك، هذا الاكتشاف بأنه «فريد من نوعه»، وقال: «كان تخزين الأشياء الثمينة في الأرض على هيئة كنوز، والمعروفة باسم المستودعات، ممارسة شائعة منذ عصور ما قبل التاريخ».

وأضاف: «في البداية، كانت الدوافع دينية غالباً، لكن لاحقاً أصبحت مرتبطة بتخزين الممتلكات في أوقات مضطربة بهدف استرجاعها لاحقاً. وإنما هذا الاكتشاف يتميّز بوزنه الكبير وغير المعتاد من المعدن الثمين».

يعود تاريخ أقدم العملات إلى عام 1808. وقال المتخصِّص في العملات المعدنية في المتحف، فويتش برادل، إنّ الكنز دُفن «منذ ما يزيد قليلاً على 100 عام».

وختم المتحف بالتأكيد على الإمكانات البحثية التي يفتحها هذا الكنز الحديث نسبياً: «إنه يوفّر إمكانات أوسع، وإن كانت أكثر تعقيداً، لدراسة الوثائق الأرشيفية التاريخية».