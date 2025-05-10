ما أسباب الصلع المبكر لدى الشباب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الصلع المبكر لدى الشباب يمكن أن يكون نتيجة لمجموعة من العوامل الوراثية والهرمونية ونمط الحياة.

إليك أبرز الأسباب وفق "مايو كلينك".

1. العوامل الوراثية (الوراثة الأندروجينية)

السبب الأكثر شيوعاً.

إذا كان هناك تاريخ عائلي للصلع (خاصة من جهة الأب أو الأم)، فإن احتمالية الإصابة ترتفع.

يرتبط بهرمون ديهدروتستوستيرون (DHT) الذي يسبب تقلص بصيلات الشعر.

2. الاختلالات الهرمونية

ارتفاع مستويات التيستوستيرون وتحوله إلى DHT يؤدي إلى تسريع تساقط الشعر.

اضطرابات الغدة الدرقية أيضاً قد تلعب دوراً.

3. الضغوط النفسية والتوتر المزمن

الإجهاد يمكن أن يسبب نوعًا من تساقط الشعر يُعرف بـ تساقط الشعر الكربي (Telogen Effluvium).

4. سوء التغذية

نقص الحديد، الزنك، البروتين، فيتامين D وB12 يمكن أن يؤدي لتساقط الشعر.

الأنظمة الغذائية القاسية أو غير المتوازنة تُضعف نمو الشعر.

5. استخدام منتجات أو علاجات ضارة

الاستخدام المفرط للجيل، الصبغات، الكيراتين، أو أدوات التصفيف بالحرارة قد يضعف الشعر.

بعض أدوية حب الشباب أو الستيرويدات قد تؤثر سلبًا على نمو الشعر.

6. التدخين والكحول

يقللان من تدفق الدم إلى بصيلات الشعر ويؤثران على تجدد الخلايا.

7. أمراض المناعة الذاتية

مثل الثعلبة البقعية التي تؤدي لفقدان الشعر في بقع.