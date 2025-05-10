صحة فمك مرآة لقلبك.. رابط خفي بين اللثة والأوعية الدموية

القاهرة - سمر حسين - صحة

صحة الفم من العوامل الأساسية التي تؤثر على صحة الجسم ككل، وخصوصًا صحة القلب والأوعية الدموية، وعلى الرغم من أن الفم قد يبدو بعيدًا عن القلب، إلا أن الدراسات الطبية الحديثة أظهرت ارتباطًا وثيقًا بين أمراض الفم وأمراض القلب.

التهاب دواعم السن وأمراض القلب

تُعتبر أمراض اللثة من أبرز العوامل التي تؤثر على صحة القلب، وفي مقدمتها التهاب دواعم السن، الذي يُنتج عن تراكم البلاك بسبب سوء نظافة الأسنان، وهذا النوع من التهابات الفم يؤدي إلى تفاعل مناعي في الجسم، مما يزيد من مستويات الالتهاب ويُؤثر على الأوعية الدموية، ويؤدي الالتهاب المزمن إلى تطور تصلب الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض قلبية خطيرة.

أوضح الدكتور علاء الغمراوي، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية لـ«الوطن»، أن التهاب دواعم السن ليس مجرد مشكلة فموية بل يتعداها ليؤثر على الجسم بالكامل، وخاصةً القلب، فالتهابات اللثة تساهم في زيادة الالتهاب في الجسم، وهو ما يُحفز تطور تصلب الشرايين، وهذا يعني أن صحة الفم قد تكون علامة تحذير مبكرة لأمراض قلبية قادمة، لذا يجب على المرضى الانتباه لأهمية العناية بالأسنان لتفادي المشكلات الصحية المستقبلية.

البكتيريا في الفم ودخول مجرى الدم

وأشار أن البكتيريا الناتجة عن سوء نظافة الفم يمكن أن تدخل مجرى الدم، حيث قد تلتصق بالأوعية الدموية وتؤدي إلى زيادة الالتهاب، وتُحفز هذه البكتيريا تطور أمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق التأثير على جدران الشرايين وزيادة ضغط الدم، وهذا الأمر قد يؤدي إلى نوبات قلبية أو سكتات دماغية في الحالات المتقدمة.

العلاقة بين التهابات الفم والتصلب الشرايين

ووفقًا لـ«مايو كلينك»، فإن الأشخاص الذين يعانون من التهاب دواعم السن يكونون أكثر عرضة للإصابة بتصلب الشرايين مقارنة بمن لديهم لثة صحية، حيثُ تُسبب التهابات الفم زيادات في البروتينات التفاعلية، مثل البروتين التفاعلي-C، التي تساهم في تلف جدران الأوعية الدموية وتزيد من خطر الإصابة بالجلطات.

التداخل بين صحة الفم وعوامل الخطر

وهناك عوامل مشتركة بين صحة الفم وأمراض القلب مثل التدخين، النظام الغذائي غير الصحي، والإفراط في تناول الكحول، وتؤثر هذه العوامل بشكل كبير على صحة اللثة وتزيد من احتمالات الإصابة بمشاكل قلبية، مما يبرز الحاجة إلى اهتمام متكامل بالصحة العامة، فالأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو يعانون من نقص في السيطرة على سكر الدم يُواجهون خطرًا أكبر من حدوث مشكلات في الفم والقلب.

أهمية العناية بالأسنان للوقاية من أمراض القلب

العناية الجيدة بالفم قد تُقلل من احتمالات الإصابة بمشاكل صحية متعلقة بالقلب، إذ أن تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بانتظام، إلى جانب زيارة طبيب الأسنان بشكل دوري، يمكن أن يسهم بشكل كبير في الوقاية من التهابات الفم التي تؤثر سلبًا على الأوعية الدموية.