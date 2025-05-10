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الامارات | أحمد بن محمد يحضر أفراح الحميري والسويدي

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | أحمد بن محمد يحضر أفراح الحميري والسويدي 1/2
  • الامارات | أحمد بن محمد يحضر أفراح الحميري والسويدي 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه عوض محمد بالجافلة الحميري، أمس، في دبي، بمناسبة زفاف نجله راشد إلى كريمة خالد محمد السويدي.

وهنأ سموّه، العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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