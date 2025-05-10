الامارات | أحمد بن محمد يحضر أفراح الهاجري والريّس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه مطر حسن الهاجري، أمس، في دبي، بمناسبة زفاف نجله سيف إلى كريمة الدكتور زياد الريّس.

وهنأ سموّه، العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.