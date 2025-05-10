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الامارات | أحمد بن محمد يحضر أفراح المنصوري والمهيري

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | أحمد بن محمد يحضر أفراح المنصوري والمهيري 1/2
  • الامارات | أحمد بن محمد يحضر أفراح المنصوري والمهيري 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، في دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه سالم مسفر بن غانم بالقوبع المنصوري، ومحمد عامر حميد بن عمهي المنصوري، بمناسبة زفاف نجليهما محمد سالم مسفر بن غانم بالقوبع المنصوري، وعامر محمد عامر حميد بن عمهي المنصوري، إلى كريمتي جمعة محمد علي جمعة المهيري، وغانم سالم راشد بالفار المنصوري.

وقد هنّأ سموّه العريسين وذويهما وبارك لهما الزفاف، راجياً الله عز وجل أن يجعله زواجاً مباركاً ميموناً ومكللاً بالاستقرار والسعادة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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