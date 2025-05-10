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الامارات | «دبي باركس» تكشف عن عرض حصري للمقيمين

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | «دبي باركس» تكشف عن عرض حصري للمقيمين 1/2
  • الامارات | «دبي باركس» تكشف عن عرض حصري للمقيمين 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «دبي باركس آند ريزورتس»، طرحها عرضاً حصرياً ولفترة محدودة للمقيمين في الدولة لدخول متنزهاتها الترفيهية المتنوعة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 9 حتى 25 مايو الجاري.

وسيكون عشاق الأفلام على موعد مع أوقاتٍ حافلةٍ بالتشويق في أكبر متنزه ترفيهي مستوحى من عالم هوليوود في الشرق الأوسط، والذي يزخر بـ29 من الألعاب والوجهات الترفيهية الفريدة من نوعها، حيث تحاكي كل لعبة أسطورةً من أساطير أفلام هوليوود الخالدة. وتبرز من بين الألعاب الفريدة في المتنزه، كل من «جون ويك: عقد مفتوح» و«ناو يو سي مي: عالي الرهان» وقطار الكابيتول السريع المستوحى من سلسلة أفلام «هانغر غايمز» وغيرها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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