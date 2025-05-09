الامارات | علامات تنذر بالسكتة الدماغية.. أعراض خاصة عند النساء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت مؤسسة الدماغ الألمانية إن كل دقيقة لها أهميتها عند الإصابة بالسكتة الدماغية؛ نظرا لأنه لم يعد يتم إمداد المخ بما يكفي من الأكسجين، مما ينذر بحدوث أضرار جسيمة.

وأوضحت المؤسسة أنه يمكن الاستدلال على الإصابة بالسكتة الدماغية من خلال ملاحظة العلامات التالية:

- الوجه

تتدلى إحدى زوايا الفم أو يبدو الوجه غير متماثل عند الابتسام.

- الأذرع

لا يتمكن الشخص المصاب من مد ذراعيه للأمام وتوجيه راحتي اليدين إلى الأعلى.

- الكلام

يتكلم الشخص المصاب بشكل "غير واضح" أو لم يعد قادرا على التعبير عن نفسه على الإطلاق.

- الصداع الشديد واضطرابات التوازن والمشي

أعراض خاصة النساء

وأشارت الجمعية إلى أن النساء قد تظهر لديهن أعراض أخرى مثل الغثيان والدوار والتشوش والارتباك وفقدان الوعي، بالإضافة إلى العرضين التاليين:

- اضطراب في الانتباه

يتمثل في التوقف عن إدراك المعلومات الحسية على جانب واحد من الجسم، على الرغم من أن الأعين والحواس الأخرى تعمل جيدا

- انحراف النظر

يحدث عندما ينحرف النظر عن المحور البصري الطبيعي.

وبشكل عام، ينبغي استدعاء الإسعاف فور الاشتباه في الإصابة بسكتة دماغية للخضوع للرعاية الطبية اللازمة في الوقت المناسب.