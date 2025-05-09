ماذا يحدث للجسم عند التعرض لموجة حر شديدة في أيام الصيف؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، يواجه كثير من الأفراد حالات من الجفاف قد لا يلاحظونها في البداية، لكنها تؤثر تدريجيًا على وظائف الجسم، إذ لا يقتصر الجفاف على الشعور بالعطش فقط، بل يتسلل بصمت إلى الأعضاء الحيوية مسببًا اضطرابًا في الدورة الدموية وضعفا عامًا في المناعة.

الحرارة الشديدة تفتح أبواب الجفاف

يشير الأطباء إلى أن درجات الحرارة المرتفعة تساهم في تسريع فقدان الجسم للسوائل، من خلال التعرق المفرط وتبخر الماء من الجلد، وهو ما يؤدي إلى خلل في التوازن المائي بالجسم، وتزداد خطورة الأمر في حال عدم تعويض هذا النقص بشكل كافٍ، سواء بالماء أو بالأطعمة الغنية بالسوائل.

وأوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، لـ«الوطن» أن الجفاف يؤثر بشكل مباشر على أداء أجهزة الجسم الحيوية، ويُضعف من قدرة المناعة على مقاومة الفيروسات والبكتيريا، إذ يقول عندما يفقد الجسم أكثر من 1.5% من وزنه ماءً، تبدأ الوظائف الحيوية في الاضطراب، ويشعر الإنسان بالدوار، والصداع، والتعب العام، وأضاف الأخطر أن الجفاف المزمن يؤدي إلى لزوجة الدم، ما يقلل من كفاءة القلب، ويؤثر على وظائف الكلى والدماغ، وقد يُضاعف من فرص الإصابة بالعدوى.

الفئات الأكثر عرضة للجفاف

بحسب ما أشار إليه الدكتور بدران، فإن بعض الفئات معرضة بشكل أكبر للإصابة بالجفاف، ومنهم:

الأطفال، لأن أجسامهم تفقد السوائل بسرعة

كبار السن، بسبب ضعف الإحساس بالعطش

مرضى السكري والكلى والقلب

السيدات الحوامل والمرضعات

كما حذر من أن تجاهل العطش أو الاعتماد على المشروبات المنبهة بدلًا من المياه يزيد من احتمالات الجفاف.

علامات أولية لا يجب تجاهلها

يشير الدكتور بدران إلى أن أبرز علامات الجفاف تتضمن:

جفاف الفم

قلة التبول أو تغير لونه

الإحساس المستمر بالتعب

تسارع ضربات القلب

اضطرابات في التركيز والذاكرة

وأضاف أن بعض الأشخاص قد يشعرون بعدم التوازن أو الإغماء في الحالات الشديدة، مؤكدًا على ضرورة التدخل السريع بشرب الماء وأخذ قسط من الراحة.

تصرفات يومية تسرع الجفاف

العديد من العادات اليومية الخاطئة تساهم في تعميق مشكلة الجفاف، من بينها:

الإفراط في تناول القهوة والمشروبات الغازية

البقاء لفترات طويلة في أماكن مغلقة دون تهوية

ارتداء ملابس داكنة وثقيلة في الطقس الحار

تقليل شرب المياه بدعوى "عدم الشعور بالعطش"

نصائح فعالة للوقاية من الجفاف

أكد الدكتور مجدي بدران على أهمية اتخاذ خطوات عملية للوقاية من الجفاف، أبرزها:

شرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم

تناول الفواكه والخضروات الطازجة الغنية بالماء

تجنب المشروبات المدرة للبول

تجنب التعرض للشمس في أوقات الذروة

ارتداء ملابس قطنية وفاتحة اللون

وأشار إلى أن الترطيب المنتظم هو خط الدفاع الأول للجسم في مواجهة الحر، وأن الوقاية تبدأ من الوعي.