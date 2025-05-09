الامارات | سويسرية أمام القضاء لأنها أطعمت قطة جارها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مثلت امرأة سويسرية تبلغ من العمر 68 عامًا أمام محكمة في زيورخ يوم الثلاثاء الماضي بتهمة إطعام قط جارتها "ليو" بشكل ممنهج - وهو ما يُعد جريمة جنائية في سويسرا - لدرجة أن القط لم يعد يرغب في العودة إلى المنزل.

ويطالب المدعي العام في زيورخ الآن بفرض غرامة مع وقف التنفيذ 3600 فرنك سويسري (4327 دولار أمريكي) على المتقاعدة بتهمة الاستيلاء غير القانوني. كما تواجه المرأة المسنة غرامة إضافية قدرها 800 فرنك سويسري (961 دولار أمريكي) وقد أُحيلت القضية إلى المحكمة بعد رفض المدعى عليها قبول أمر الغرامة الأولي.

ونقل موقع " سويس إنفو" إن المتقاعدة دأبت على إطعام القط "ليو"، الذي كان يسكن في المبنى نفسه، بشكل متكرر على مدار عشرة أشهر، وسمحت له بالدخول إلى شقتها للإقامة. وقد فعلت ذلك حتى بعد أن كتب لها صاحب القطة ليمنعها من ذلك.

ووفقًا لأمر الغرامة، قامت المرأة أيضًا بتعديل باب قططها الخاص ليتمكن "ليو" من دخول منزلها ومغادرته في أي وقت. وكانت النتيجة أن ليو لم يعد أبدًا إلى مالكه الشرعي.

وتزداد حالات كهذه في المحاكم لأن المالكين الشرعيين يُبلغون عن "مُغذي القطط". وبموجب القانون السويسري، تُعتبر القطط "ملكًا للغير"، ويُعتبر إطعام قطة شخص آخر وإيواؤها بشكل مُمنهج استيلاءً غير قانوني.