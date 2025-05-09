الامارات | «فضيخة غير متوقعة».. إمرأة تطلب من ChatGPT قراءة فنحان قهوة زوجها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في مزج غريب وغير موفق بين التقاليد القديمة والتقنيات الحديثة، رفعت امرأة يونانية دعوى طلاق بعد أن طلبت من برنامج ( ChatGPT ) قراءة فنجان قهوة زوجها، وتلقت ردًا أخذته على محمل الجد.

ولجأت المرأة، المتزوجة منذ 12 عامًا والأم لطفلين، إلى برنامج الدردشة الآلي وطلبت منه تفسير بقايا القهوة في صورة فنجان زوجها والنتيجة أن البرنامج زعم أن زوجها على علاقة غرامية بامرأة أصغر سنًا عازمة على تمزيق عائلتهما. وبعد أن صدقت قراءة الذكاء الاصطناعي الغامضة، بدأت إجراءات الطلاق على الفور.

وفي برنامج «To Proino» اليوناني الصباحي، روى الزوج الحائر الحادثة. مشيرا أن زوجته «غالبًا ما تُحب الأشياء العصرية. وفي أحد الأيام، أعدت لنا القهوة وفكرت أنه سيكون من المسلي التقاط صور للأكواب وجعل ChatGPT يقرأ الفنجان».

حينها كشف كوبه عن امرأة غامضة يُفترض أنه كان يتخيلها، والتي كان مقدرًا له أن يبدأ معها علاقة. من ناحية أخرى، رسم كوب زوجته صورة أكثر قتامة: قال لها أنه كان يخونها بالفعل، وأن المرأة الأخرىتريد تدمير منزلهما. وأضاف الزوج:«ضحكتُ من الأمر واعتبرته هراءً. لكنها أخذته على محمل الجد. وطلبت مني المغادرة، أخبرت أطفالنا أننا سنتطلق، ثم تلقيتُ اتصالًا من محامٍ. عندها أدركتُ أن هذه ليست مجرد مرحلة عابرة».

وعندما رفض الموافقة على الانفصال المتبادل، تم تسليمه رسميًا أوراق الطلاق بعد ثلاثة أيام فقط. وأشار الزوج أيضًا إلى أن هذه لم تكن المرة الأولى التي تقع فيها زوجته تحت تأثير سحر خارق للطبيعة:«قبل بضع سنوات، زارت منجمًا، واستغرق الأمر عامًا كاملًا حتى تقبلت أن كل هذا ليس حقيقيًا».

من ناحيته أكد محاميه أن ادعاءات روبوت الدردشة الذكي لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن الزوج «بريء حتى يثبت العكس»

في غضون ذلك، أبدى خبراء القهوة رأيهم، مشيرين إلى أن فن تحضير القهوة الحقيقي لا يقتصر على تحليل بقايا القهوة فحسب، بل يشمل أيضًا تحليل الرغوة وصحن القهوة.