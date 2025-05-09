سبب في المزاج المتقلب.. كيف يؤثر الطقس الحار على وظائف الدماغ؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

تضرب موجة جديدة من الحرارة الشديدة أغلب محافظات الجمهورية، وسط تحذيرات من الأرصاد الجوية بشأن ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، تصل في بعض المناطق إلى 41 درجة مئوية، وفيما يزداد الإحساس بالإجهاد العام، توضح الدراسات الطبية أنّ للحرارة تأثيرات مباشرة على وظائف المخ، منها التركيز والانفعال، ما يجعل الأمر يتجاوز مجرد شعور بالإرهاق الجسدي.

الحرارة تضعف التركيز الذهني

وقال الدكتور خالد حسان، استشاري أمراض المخ والأعصاب، لـ«الوطن»، إنّ موجات الحرارة العالية لها تأثير مباشر على الجهاز العصبي، موضحًا أنّ الجسم في الطقس الحار يستهلك قدرا كبيرا من الطاقة لمحاولة تبريد نفسه، مما يقلل من كفاءة الأداء الذهني.

وأضاف أنّ مع ارتفاع الحرارة، تضعف الذاكرة المؤقتة، ويقل الانتباه، ويتأثر اتخاذ القرار، مؤكدًا أنّ الأشخاص العاملين في بيئات حارة يكونون أكثر عرضة للأخطاء والمشكلات الإدراكية.

أعراض عصبية بسبب الطقس

وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة قد يصيب الإنسان بما يُعرف باسم «الإجهاد الحراري العقلي»، وهو حالة تؤدي إلى تشتت ذهني، وإحساس بالخمول أو التوتر غير المبرر، إذ يقول إنّ البعض يشعر بأنّه مرهق بسبب العمل، ولكن في الحقيقة أنّ الطقس هو السبب، وعدد الاستشاري الأعراض التي قد تظهر نتيجة التعرض الطويل للحرارة المرتفعة، ومنها:

صداع مستمر

ضعف الذاكرة القصيرة

تقلبات مزاجية

اضطراب النوم

سرعة الانفعال والعصبية

إحساس بالنعاس خلال النهار

الفئات الأكثر تأثرا بالموجة

وشدد على أنّ بعض الفئات أكثر عرضة للتأثر، مثل كبار السن، والأطفال، ومرضى الأعصاب المزمنة كالتصلب المتعدد والصرع، مؤكدًا أنّ أي تغير في درجة حرارة الجسم أو البيئة المحيطة قد يتسبب في تدهور حالتهم.

وأوضح أنّ الأشخاص المصابون بضغط نفسي أو قلق دائم بيكونوا أسرع في التفاعل مع الحرارة، وبالتالي يظهر عليهم الانفعال بشكل أسرع، وهذا يمكن أن يسبب مشكلات اجتماعية أو سلوكية.

نصائح لتفادي المضاعفات

وحث حسان المواطنين على الالتزام بعدد من النصائح لتقليل تأثير موجة الحرارة على الصحة النفسية والعصبية، منها: