الامارات | براءة اختراع تكشف عن الطريقة الصحيحة لتعليق ورق التواليت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منذ اختراع ورق التواليت، ظل النقاش المحتدم حول الطريقة المثلى لتعليقه في الحمامات قائما، بين مؤيدي وضع اللفة بحيث يتدلى الورق من الأعلى وبين من يفضلون أن يكون من الأسفل. وقد شهدت الفضاءات الرقمية العديد من الاستطلاعات والمقالات التي تناولت هذا الموضوع المثير للجدل.

حتى أن موسوعة ويكيبيديا خصصت قسما كاملا لهذا الخلاف الأزلي، مستعرضة حجج كلا الطرفين. المؤيدون لوضع الورق "من الأعلى" يشيرون إلى أنه يقلل من احتمالية انتقال الجراثيم، ويسهل العثور على طرف الورقة، كما أنه يبدو أكثر جاذبية. في المقابل، يرى أنصار وضع الورق "من الأسفل" أنه يمنح مظهرا أكثر ترتيبا ويصعب على الحيوانات الأليفة فك اللفة.

ولكن الآن، وبعد مرور سنوات طويلة من الجدال، يبدو أن لدينا إجابة رسمية لهذا السؤال الذي شغل بال الكثيرين، وذلك بفضل براءة اختراع تعود لعام 1891 خاصة بورق التواليت المثقب.

براءة اختراع تحسم الجدل

في عام 2015، اكتشف الكاتب أوين ويليامز، من موقع "هافينغتون بوست" صورة لبراءة الاختراع الأصلية وشاركها مع العالم، لتكشف عن الحل النهائي لهذا اللغز.

قام سيث ويلر، مخترع ورق التواليت المثقب، بتوضيح تصميمه الجديد والمبتكر في رسومات براءة الاختراع، حيث أظهر الورق وهو يتدلى من أعلى اللفة.

وبالرجوع إلى قاعدة بيانات براءات الاختراع في جوجل، نجد أيضا سلسلة من الرسوم التوضيحية التي تؤكد أن الطريقة المقصودة لاستخدام ورق التواليت المثقب هي بوضع اللفة بحيث يخرج الورق من الأعلى.

تجدر الإشارة إلى أن فكرة ورق التواليت المثقب قد حصلت في الأصل على براءة اختراع لصالح شركة ألباني بيرفوريتد رابينغ بيبر، التابعة لويلر في عام 1871. ثم أعيد تسجيل براءة الاختراع مرة أخرى في شكل لفة في عام 1891 كوسيلة للحد من الإسراف في استخدام الورق.

وقد أوضح ويلر في نص براءة اختراعه أنه "منذ ظهور لفائف الورق، تم تسجيل العديد من الأجهزة المصممة لمنع الهدر ببراءات اختراع؛ لكن كل جهد في هذا الاتجاه كان منفصلا عن لفة الورق نفسها، أي في تصميم حاملات لللفائف مزودة بآليات لمنع فك اللفة بشكل غير متحكم فيه والسماح بفصل الأوراق بشكل فردي عند نقاط اتصالها".

وأضاف: "في الواقع، يمكن استخدام لفة بكر التواليت التي ابتكرتها على أبسط أنواع الحاملات، وهذا أكثر ما يميزها".

وبناء على هذه الوثيقة التاريخية، يبدو أن الجدل قد حسم أخيرا، وأن الطريقة الصحيحة لتعليق ورق التواليت هي بحيث يتدلى الورق من الأعلى.