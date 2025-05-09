بعد إصابة خالد الصاوي.. أسباب الانزلاق الغضروفي - احذر هذه العلامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تسبب اعتذار الفنان خالد الصاوي عن إكمال ندوة فيلمه "ليه تعيشها لوحدك" في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في إثارة قلق جمهوره ومحبيه.

وظهر الفنان خالد الصاوي في ندوة فيلمه وهو يستند على عكاز وغادر قبل انتهائها.

وكان قد كشف خالد الصاوي سابقا في تصريحات صحفية أن سبب زيادة وزنه هي إصابته بانزلاق غضروفي حاد الذي أدى إلى تناول أدوية تحتوي على الكورتيزون.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم أسباب وأعراض الانزلاق الغضروفي، وفقا لموقعي "verywellhealth" و "mayoclinic".

أسباب الانزلاق الغضروفي

تتكون كل فقرة من فقرات العمود الفقري من جزء مركزي لين يشبه الجيلي، ومحفظة خارجية أكثر صلابة.

ومع التقدم في العمر، يمكن أن تضعف هذه المحفظة الخارجية وتحدث بها تشققات.

ويحدث الانزلاق الغضروفي عندما يبرز الجزء الداخلي الشبيه بالجيلي عبر هذا التمزق ويضغط على الحبل الشوكي أو الأعصاب الشوكية المجاورة، مما يؤدي إلى ظهور أعراض الانزلاق الغضروفي.

وهناك عدة عوامل قد تسهم في الإنزلاق الغضروفي، وتشمل ما يلي:

الشيخوخة.

السقوط.

الالتواء المتكررة.

رفع الأشياء الثقيلة بطريقة غير صحيحة.

أعراض الانزلاق الغضروفي

-ألم الساق أو الذراع والكتف.

-ألم أسفل الظهر .

-الخدر أو الوخز في الساق أو القدم.

-ضعف العضلات وعدم القدرة قدرتك على رفع الأشياء أو إمساكها.

العلاقة بين الانزلاق الغضروفي وزيادة الوزن

السمنة أحد العوامل التي قد تسهم في حدوث الانزلاق الغضروفي، وذلك لأن زيادة الوزن قد تسبب ضغطا على الأقراص الفقرية، كما قد تؤثر على وضعية الجسم وكيفية وضع العمود الفقري.

ويشير الباحثون إلى وجود عوامل أخرى مؤثرة، مثل الالتهابات أو التغيرات الأيضية المصاحبة للسمنة.

علاج الانزلاق الغضروفي

فقدان الوزن يمكن أن يساعد على منع حدوث الانزلاق الغضروفي.

وقد يسهم أيضا تناول الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب في تقليل الأعراض، وفي بعض الحالات، قد يضطر الطبيب إلى التدخل الجراحي.

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