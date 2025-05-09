كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 مايو 2025 01:27 مساءً - في ظل الأجواء الحارة خلال فصل الصيف، تميل نساء كثيرات إلى تطبيق مكياج طبيعي يرتكز على ألوان قريبة إلى لون البشرة وبطبقات خفيفة، تجنباً لسيلان المكياج وللحفاظ على طلة طبيعية، لا سيما خلال أوقات النهار.

ويُعد المكياج النيود الناعم واحداً من أفضل أساليب المكياج المناسبة لفصل الصيف، كونه يتناغم مع درجات البشرة المختلفة ويجعل ملامحك متألقة من دون تكلف أو مبالغة.

فإذا كنتِ من محبات المكياج النيود في أوقاتك الصيفية المختلفة، نرصد لك من "الخليج 365" طريقة عمل مكياج نيود طبيعي لصيف 2025 لإطلالة متألقة وناعمة في آن.

تحضير البشرة هي الخطوة الأساسية

من عرض زهير مراد Zuhair Murad - الصورة من © Launchmetrics/Spotlight



لكي يبدو المكياج النيود مثالياً وطبيعياً، لا بدّ أولاً من توفير العناية الجيدة ببشرتك، لا سيما في الصيف. ابدئي بتنظيف الوجه جيداً باستخدام غسول لطيف يناسب نوع بشرتك، ثم مرّري عليه تونر منعش لإعادة توازن الحموضة وشدّ المسام. بعد ذلك، طبّقي سيروم مرطباً وخفيف القوام، يليه كريم ترطيب خفيف بتركيبة جل أو ماء، ما يساعد في الحفاظ على نضارة البشرة ومنع جفافها خلال اليوم. لا تنسي استخدام واقي الشمس بعامل حماية عالٍ SPF 50 على الأقل، فهو أساسي لحماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية ومنع التصبغات.

أفضل طرق طبيعية لتوحيد لون البشرة واستعادة نضارتها من دون مواد كيميائية

توحيد لون البشرة بشكل خفيف ومتقن

لمنح بشرتك تغطيةً خفيفةً وموحّدة، استخدمي كريم أساس بتركيبة سائلة خفيفة أو "تينت" مرطّب ملون (Tinted Moisturizer)، ووزّعيه بواسطة البيوتي بلندر أو أطراف الأصابع بأسلوب الطبطبة. اختاري الدرجة الأقرب إلى لون بشرتك للحصول على مظهر طبيعي غير مصطنع.

لإخفاء الهالات السوداء أو الشوائب، استعملي كونسيلر بلون محايد، ووزّعيه تحت العينين وبرفق حول الأنف أو على أماكن البثور الصغيرة. ولا تنسي تثبيت المكياج بواسطة بودرة شفافة خفيفة فقط على المناطق التي تميل إلى اللمعان، مثل الجبين والأنف والذقن.

اخترنا لك: المرطب الملون Chanel Les Beiges Water Fresh Complexion Touch من شانيل.

المرطب الملون Chanel Les Beiges Water Fresh Complexion Touch من شانيل

البلاش والهايلايتر لإشراقة صحية

لإضفاء الحيوية على وجهك، مرّري البلاش بلون وردي باهت أو مشمشي على تفاحتي الخدّين وامزجيه باتجاه الأعلى بأسلوب ناعم. يمكنك أيضاً استخدام بلش كريمي لإطلالة أكثر طبيعية وتمازجاً مع البشرة.

أما الهايلايتر، فاختاريه بلمعة ناعمة، وطبقيه على النقاط العالية من وجهك: أعلى عظمتي الخدّين، على جسر الأنف، وزاوية العين الداخلية، فذلك يمنحك توهجاً مشرقاً من دون مبالغة.

مكياج العيون النيود الناعم

في مكياج النيود، العيون يجب أن تكون مشرقة ولكن بهدوء. استخدمي ظلال عيون بألوان ترابية قريبة من لون بشرتك، مثل البيج الدافئ، البني الفاتح، أو الوردي الباهت. مرّري الظل الفاتح على كامل الجفن، وظلاً أغمق بدرجة واحدة في كسرة العين لمنحها عمقاً ناعماً.

لإبراز الرموش من دون الإكثار، مرّري طبقةً واحدةً من الماسكرا السوداء أو البنية على الرموش العليا فقط، أو استعيني بمكبس الرموش للحصول على رفع طبيعي. أما الأيلاينر، فاستبدليه بخط رفيع من الظلال البنية بمحاذاة منبت الرموش لمنح العينين تحديداً خفيفاً وغير قاسٍ.

اخترنا لك: باليت ظلال العيون من أوربان ديكاي: Urban Decay Naked Reloaded Eyeshadow Palette

باليت ظلال عيون بدرجات النيود من أوربان ديكاي Urban Decay

شفاه طبيعية بلمسة ناعمة

الشفاه في المكياج النيود يجب أن تبدو مرطبةً وناعمةً بلونها الطبيعي أو بدرجة أعمق بقليل. لذلك، ابدئي بترطيب شفتيك جيداً باستخدام بلسم غني، ثم اختاري أحمر شفاه بلون بيج وردي أو خوخي نيود، أو استعملي ملمّع شفاه خفيفاً بلون شفاف مع لمعة خفيفة ليمنحك طابعاً صيفياً منعشاً. يمكنك أيضاً تحديد الشفاه بلون نيود قريب جداً من لونها الطبيعي لمنحها شكلاً أكثر امتلاء.

يمكنك تطبيق أحمر الشفاه النيود لجميع أنواع البشرة Nude Lipstick

اخترنا لكِ أحمر الشفاه Sheer Lipstick in Cruising من ماك Mac

أحمر شفاه من ماك Mac

نصائح نهائية لمكياج نيود مثالي في الصيف

من عرض تشيني تشان Cheney Chan - الصورة من © Launchmetrics/Spotlight