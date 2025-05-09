أفضل كريمات العناية بالعنق لمظهر شبابي متوازن وطلة متجددة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 مايو 2025 10:19 صباحاً - في حين تولي كثيرات من النساء اهتماماً كبيراً ببشرة الوجه، غالباً ما يتم إغفال منطقة العنق، رغم كونها من أولى المناطق التي تُظهر علامات التقدّم في العمر، الجلد في هذه المنطقة رقيق وحساس، ويحتوي على عدد أقل من الغدد الدهنية، مما يجعله أكثر عرضة للجفاف، الترهّل، وظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

لهذا السبب، أصبحت كريمات العناية بالعنق ضرورة لا ترفاً في روتين الجمال اليومي، فهي مصممة خصيصاً بتركيبات غنية وفعّالة لتمنح ترطيباً مكثفاً، وتدعم مرونة الجلد، وتحسّن مظهره ليبدو أكثر نعومة وشباباً.

سواء كنتِ في بداية روتينك الجمالي أو تبحثين عن تعزيز النتائج التي تحققينها، فإن إدراج مستحضرات العناية بالعنق يكمّل العناية الشاملة ويمنحك طلة متناسقة وشابة من الوجه حتى أعلى الصدر.

من "الخليج 365"، نرصد لك باقة من مستحضرات العناية بالعنق من أهم الماركات العالمية.

كريم Sublimage La Crème Corps Et Décolleté من شانيل Chanel

كريم Sublimage La Crème Corps Et Décolleté من شانيل Chanel

كريم Sublimage La Crème Corps Et Décolleté من شانيل Chanel يأتي الآن بتركيبة مخصصة للجسم ومنطقة العنق والصدر، يتميز بتركيبة متحوّلة وغنية بالجزيئات اللؤلؤية العاكسة للضوء، ويعتمد على القوة المتجددة لنبتة فانيليا بلانيفوليا، الجوهرة النباتية في مجموعة Sublimage، تتضمن تركيبته ماء الفانيليا المكثف، الذي يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة، إلى جانب زيوت ثمينة توفر تأثيراً مهدئاً ومنعشاً فور تطبيق الكريم، يتحوّل ملمسه الناعم إلى طبقة حريرية تنساب على البشرة وتذوب فيها، بفضل احتوائه على اللآلئ الدقيقة، يمنح الجسم ومنطقة الصدر إشراقة راقية ولمسة نهائية مثالية.

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كريم Capture Totale Intensive Restorative Night Creme Face And Neck من ديور بيوتي Dior Beauty

كريم Capture Totale Intensive Restorative Night Creme Face And Neck من ديور بيوتي Dior Beauty

تصبح البشرة أكثر جمالاً وشباباً بشكل ملحوظ عند الاستيقاظ، وذلك بفضل كريم الليل الجديد Capture Totale Intensive Restorative Night Creme Face And Neck من ديور بيوتي Dior Beauty ذي التأثير المتجدد المكثف، بتركيبته المطورة لمقاومة علامات التقدم في السن والإرهاق، يحتوي الكريم على مستخلص لونغوزا من حدائق ديور وبذور العنب، حيث يحفز قدرة الخلايا الجذعية على التجدد أثناء الليل لمكافحة علامات التقدم العميقة والإرهاق الظاهر.

كريم Resilience Multi Effect - Tri-Peptide Face And Neck Creme SPF 15 من إستي لودر Estée Lauder

كريم Resilience Multi Effect - Tri-Peptide Face And Neck Creme SPF 15 من إستي لودر Estée Lauder

يتميز كريم Resilience Multi Effect - Tri-Peptide Face And Neck Creme SPF 15 من إستي لودر Estée Lauder بالمرونة بفضل احتوائه على عامل حماية واسع الطيف SPF 15 ومضادات الأكسدة، يساعد هذا الكريم على منع تدهور الكولاجين وترهل البشرة الناتج عن العوامل البيئية، كما يعمل على دعم مرونة البشرة والحفاظ على تماسكها الطبيعي، كما يجعل البشرة ممتلئة ومشرقة بالحيوية، ويرطبها بشكل مكثف طوال اليوم، كما تظهر الخطوط والتجاعيد أقل بشكل ملحوظ، وتبدو البشرة أكثر نعومة.

مستحضر The Neck and Decolleté Concentrate من لامير La Mer

مستحضر The Neck and Decolleté Concentrate من لامير La Mer

مستحضر The Neck and Decolleté Concentrate من لامير La Mer المركز يمنح ترطيباً عميقاً، ويحتوي على Miracle Broth™ المجدد للخلايا، ليساعد في منح مظهر أكثر شباباً لمنطقة الرقبة والصدر، يتميّز بتركيبة غنية تمنح البشرة مظهراً مشدوداً وإحساساً أقوى، مع تحسين مرونة الجلد في هذه المناطق الحساسة والجذابة.

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كريم Smart Clinical Repair™ Lifting Face + Neck Cream من كلينيك Clinique

كريم Smart Clinical Repair™ Lifting Face + Neck Cream من كلينيك Clinique

كريم Smart Clinical Repair™ Lifting Face + Neck Cream من كلينيك Clinique مصمم خصيصاً لشد وتنعيم البشرة في منطقتي الوجه والرقبة، حيث تظهر علامات التقدم في العمر بشكل أوضح، يحتوي على تركيبة مبتكرة مدعّمة بتقنية Smart Clinical Repair™ التي تعمل على تعزيز إنتاج الكولاجين وتحسين مرونة البشرة، يوفر هذا الكريم ترطيباً عميقاً، ويساعد على تقليل مظهر الخطوط الدقيقة والتجاعيد مع مرور الوقت، ليمنح بشرتك مظهراً أكثر تماسكاً ورفعة واضحة، مثالي للاستخدام اليومي كجزء من روتين مكافحة علامات الشيخوخة، كما يناسب جميع أنواع البشرة بما في ذلك الحساسة.