مشروب سحري طبيعي للمناعة والجمال.. يحوي مضادات أكسدة وفيتامينات

القاهرة - سمر حسين - صحة

يمثل شاي التوت البري واحدًا من المشروبات العشبية التي تجمع بين الطعم الفريد والفوائد الصحية المذهلة، حتى بات من المشروبات اليومية لدى الكثيرين، ويتم استخلاصه من ثمار التوت البري المجفف، ويُشرب ساخنا أو باردا، ليمنح الجسم جرعة طبيعية من الفيتامينات والمعادن، فهذا المشروب غني بمضادات الأكسدة، ويُعرف بقدرته على دعم المناعة وتحسين أداء الجسم بشكل عام، إلى جانب مساهمته في تعزيز الجمال الطبيعي للبشرة والشعر.

كما يُساعد شاي التوت البري بشكل فعال في تقوية المناعة، لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين C ومضادات الأكسدة، والتي تساهم في دعم الجسم في مقاومة الفيروسات ونزلات البرد والأنفلونزا، ما يجعله مشروبا مثاليًا خلال تقلبات الجو.

الوقاية من التهابات المسالك البولية

يُعرف شاي التوت البري بقدرته على منع التصاق البكتيريا بجدران المثانة، وهو ما يساعد في تقليل فرص الإصابة بالتهابات المسالك البولية، خاصة لدى النساء، ووفقًا لما أوضحته الدكتورة شيماء خفاجي، أخصائية التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» فإنّ هذا المشروب يساهم في تنظيف الجهاز البولي بشكل طبيعي دون اللجوء إلى مضادات حيوية.

فوائد شاي التوت البري لصحة القلب

كما أكدت أن شاي التوت البري يحتوي على مركبات البوليفينول التي تساهم في خفض الكوليسترول الضار، وتحسين الدورة الدموية، وبالتالي التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، وأضافت أن تناول كوب واحد إلى اثنين يوميًا يمكن أن يحدث فرقًا حقيقيًا في صحة القلب.

تحسين صحة البشرة والشعر

وفي هذا السياق، أشارت الدكتورة شيماء خفاجي إلى أنّ شاي التوت البري غني بمضادات الأكسدة التي تعمل على محاربة علامات الشيخوخة المبكرة، وتمنح البشرة نضارة طبيعية، كما يُعد داعما قويا لصحة فروة الرأس، بفضل احتوائه على عناصر غذائية تحفّز نمو الشعر وتقوي جذوره.

داعم للهضم ومضاد للانتفاخ

وتابعت «خفاجي»، بأنّ هذا المشروب يساهم أيضًا في تحسين صحة الجهاز الهضمي، حيث يساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتقليل الانتفاخات، ما يجعله مناسبًا بعد تناول الوجبات الثقيلة، وأوصت بإضافة القليل من الزنجبيل أو النعناع لتعزيز تأثيره المهدئ على المعدة.

يساعد في ضبط مستوى السكر

وأضافت أن شاي التوت البري قد يكون مناسبًا لمرضى السكري أو الأشخاص الذين يعانون من مقاومة الإنسولين، لأنه يساهم في تقليل امتصاص الجلوكوز من الطعامة، مشيرة إلى ضرورة استهلاكه دون إضافة سكر لتحصيل فوائده كاملة.

مفيد للفم والأسنان

وبينت «خفاجي»، أن خصائصه المضادة للبكتيريا لا تقتصر فقط على الجهاز البولي، بل تمتد لصحة الفم، إذ يقلل من نمو البكتيريا الضارة داخل الفم، ويحمي من التهابات اللثة وتسوس الأسنان.

وأوصت بضرورة الاعتدال في تناول شاي التوت البري، مشيرة إلى أن الإفراط في استهلاكه قد يؤدي إلى بعض التداخلات الدوائية، خاصةً مع أدوية سيولة الدم، كما نصحت بعدم الاعتماد عليه كعلاج بديل، بل كوسيلة مساعدة ضمن نظام صحي متوازن.