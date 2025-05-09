الامارات | محكمة تدين أُماً كسرت بيضة على جبهة ابنتها للمزاح على "تيك توك"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 09 مايو 2025

أدانت محكمة سويدية أُماً تبلغ من العمر 24 عامًا، بتهمة "التعنيف" بعد أن قامت بكسر بيضة على جبهة ابنتها لتصوير فيديو على . "تيك توك"

وبحسب موقع "أوديتي سنترال" وقعت الحادثة في الصيف الماضي، حيث كانت الأم تصور مقلبًا مزعومًا أثناء إعداد كعكة التفاح مع ابنتها. وفي مرحلة ما، قامت الأم بكسر بيضة على جبهة ابنتها، مما جعل الصفار يسيل على وجهها.

وأعربت الطفلة عن شعورها بالألم، وطلبت من والدتها التوقف، ولكن الفيديو استمر، وجمع في النهاية حوالي 100,000 مشاهدة على تيك توك.

ورأى الكثيرون أن ذلك كان مجرد مزاح بريء، لكن الفيديو أثار انتقادات، حيث أبلغ أحد المشاهدين السلطات عن الأم. وأدان المدعي العام الفعل، قائلا إن "إذلال الطفل من أجل الترفيه العام كان مهينًا وضارًا".

وعلى الرغم من دفاع الأم بأنها كانت مجرد إعادة لمزاح شائع على تيك توك، فإن المحكمة أدانتها بتهمة "التعنيف".

وغرّمت محكمة هلسينغبورغ الجزئية الأم بمبلغ 20,000 كرونة سويدية (حوالي 2070 دولارًا أمريكيًا)، يجب دفعه لابنتها كتعويض.