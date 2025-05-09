الامارات | العقارب تغزو المدن البرازيلية: لسعات تتضاعف بنسبة 250 %

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 09 مايو 2025

تشهد المدن البرازيلية اجتياحاً صامتاً من العقارب، وفقاً لدراسة علمية حديثة حذّرت من ارتفاع مُقلق في عدد الإصابات بلسعاتِ هذه الكائنات، مدفوعةً بعوامل مثل التمدّد الحضري العشوائي وتغير المناخ.

الدراسة، التي نُشرت في مجلة «Frontiers in Public Health»، أظهرت أن حالات اللسع ارتفعت بنسبة 250 في المائة، خلال السنوات العشر الماضية، حيث سُجّل أكثر من 1.1 مليون حالة بين عاميْ 2014 و2023.

ويُعزى هذا التصاعد، وفق ما أفادت الدراسة، إلى النمو السريع والعشوائي للأحياء الفقيرة التي تُعاني كثافة سكانية مرتفعة وسوء إدارة بيئية، مما يوفّر بيئة مثالية لازدهار العقارب.

كما يؤدي التوسع الحضري إلى تقليص المَواطن الطبيعية للعقارب، لكنه، في الوقت نفسه، يخلق ملاذات جديدة لها داخل المدن.

وأوضحت الباحثة الرئيسية في الدراسة، البروفيسورة مانويلا بيرتو بوكا، من جامعة ولاية ساو باولو، أن التحضّر يعيد تشكيل النُّظم البيئية في البرازيل، ويوفّر للعقارب مأوى وغذاء ودفئاً دائماً، ما يجعل المدن بؤراً جديدة لتكاثرها.

وتتخذ العقارب، كما أظهرت الدراسة، من شبكات الصرف الصحي والمجاري مأوى مثالياً، حيث تجد الحرارة، والحماية، والصراصير التي تُشكّل طعامها الأساسي، كما أن بعض أنواعها قادرة على البقاء دون طعام لأكثر من عام، والتكاثر دون تزاوج، ما يُصعّب مهمة مكافحتها.

وتؤكد الأرقام الأولية لعام 2024 خطورة الظاهرة، إذ تسببت العقارب في أكثر من 200 ألف لسعة و133 حالة وفاة.

ويُتوقع أن يتجاوز عدد الحالات مليوني إصابة، بحلول عام 2033، وسط تحذيرات من أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى بكثير؛ نظراً لتفضيل كثير من المصابين العلاج المنزلي أو تجنّب التبليغ.

وتوضح بوكا أن العقارب ليست كائنات هجومية، لكنها تلجأ للدفاع عن نفسها عند شعورها بالخطر، مضيفةً أن السكان في المناطق الفقيرة هم الأكثر تضرراً، حيث أصبحت اللسعات جزءاً من حياتهم اليومية.

من جهتها، شدّدت الدراسة على أن الأطفال وكبار السن يشكّلون الفئة الأكثر عرضة للخطر، رغم أن غالبية الإصابات لا تؤدي إلى الوفاة. وتشمل الأعراض الشائعة الألم والتورم والخدر والغثيان، مع فترة تعافٍ تستغرق بضعة أيام لدى الأشخاص الأصحّاء.

وعلى الرغم من انخفاض معدل الوفيات، لكن الخبراء يطالبون بتدابير وقائية عاجلة تشمل سد الشقوق في المنازل، وتركيب شبكات على المصارف، والتخلص من النفايات بطرق سليمة، فضلاً عن تفحص الأحذية والملابس قبل ارتدائها.

وتشير الدراسة إلى أن الظاهرة لا تقتصر على البرازيل، بل تمتد إلى دول في أميركا اللاتينية مثل المكسيك وفنزويلا وباراغواي، والتي تشهد بدورها ازدياداً مُقلقاً في الإصابات، ما يحوّل الأمر إلى أزمة صحية عامة بالإقليم.

وأكدت البروفيسورة إلياني أرانتيس، من جامعة ساو باولو، ضرورة عدم التهاون، موضحة أن أي شخص معرَّض للخطر، لكن الأطفال هم الأكثر هشاشة، ولسعة واحدة قد تكون قاتلة.

وفي تعليقها على الدراسة، عَدَّت البروفيسورة نيبيدييتا راي-بينيت، رئيسة شبكة الوفيات القابلة للتجنّب، أن الأرقام تمثل دعوة عاجلة للتحرك، مطالبةً بخطط وطنية للوقاية والتأهب.

وفي ختام الدراسة، شدّدت الباحثة مانويلا بوكا على ضرورة النظر إلى العقارب ضمن السياق البيئي الأشمل، قائلة: «ليست العقارب أعداءً للإنسان، بل مخلوقات تؤدي دوراً مهماً في التوازن البيئي، ومشكلتنا الحقيقية تكمن في كيفية تعايشنا معها في ظل بيئات حضرية متغيرة».