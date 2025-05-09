6 أمراض خطيرة وراء ظهور الهالات السوداء عند الأطفال

القاهرة - سمر حسين - صحة

تُعتبر الهالات السوداء تحت عيون الأطفال من المشاكل الشائعة التي تثير القلق لدى الكثير من الأمهات، وفي حين قد يُنسب السبب في بعض الأحيان إلى قلة النوم أو الإرهاق، إلا أن هناك أسبابا صحية قد تقف وراء هذه الظاهرة، بعضها قد يكون إشارة إلى أمراض خطيرة قد تؤثر على صحة الطفل.

أسباب الهالات السوداء تحت العينين

ويشير موقع «مايو كلينك» الطبي إلى أن الهالات السوداء تحت العينين قد تكون أحد الأعراض المرتبطة بعدد من المشاكل الصحية، مثل الحساسية، فقر الدم، الجفاف، والعديد من الاضطرابات الأخرى، و قد تتفاقم إذا كانت مصحوبة بمشاكل صحية أخرى، مثل التعب المزمن أو شحوب الوجه، وهو ما يتطلب فحصًا دقيقًا من قبل الطبيب للتأكد من السبب الحقيقي وراء هذه الهالات.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور علي عادل، استشاري طب الأطفال، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الهالات السوداء في الأطفال ليست مجرد مشكلة سطحية، بل قد تكون علامة على وجود مرض خطير يستدعي التدخل الطبي السريع، وهناك العديد من الأمراض التي تُسبب ظهور الهالات، وبعضها قد يتطور بسرعة ويؤدي إلى مضاعفات صحية تؤثر على النمو أو حياة الطفل بشكل عام.

6 أمراض خطيرة تهدد صحة الطفل

أوضح الدكتور علي عادل أن هناك 6 أمراض رئيسية يمكن أن تكون وراء ظهور الهالات السوداء عند الأطفال:

فقر الدم "الأنيميا"

يُعد فقر الدم من أكثر الأسباب شيوعًا وراء ظهور الهالات السوداء، حيث يؤدي نقص الحديد إلى تقليل قدرة الجسم على نقل الأوكسجين إلى الخلايا، وهذا النقص يُسبب شحوب الجلد، وتصبح الأوعية الدموية تحت العين أكثر وضوحًا، مما يظهر بشكل واضح الهالات السوداء، و قد يصاحبه أيضًا أعراض أخرى مثل الضعف العام، وفقدان الشهية، والشعور بالتعب المستمر.

الحساسية المزمنة

تُعتبر الحساسية من الأسباب الشائعة أيضا، خصوصا تلك المتعلقة بالجيوب الأنفية أو حساسية الجلد، تتسبب في تورم الأوعية الدموية أسفل العينين، وعندما تتعرض هذه الأوعية للالتهابات المستمرة، تبدأ الهالات السوداء في الظهور نتيجة تمدد الأوعية الدموية، وفرك العينين بشكل مستمر نتيجة الحكة الشديدة قد يزيد الوضع سوءًا ويجعل الهالات أكثر وضوحًا.

قصور الغدة الدرقية

قال الدكتور علي عادل إن قصور الغدة الدرقية، الذي يعني نقص نشاط الغدة، يُسبب تباطؤًا في عملية الأيض، مما يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم، وبالتالي ظهور الهالات السوداء بسبب تراكم السوائل تحت العينين، وأضاف أن الأطفال الذين يعانون من هذه الحالة قد يواجهون أعراضًا أخرى مثل التعب المزمن، جفاف الجلد، وزيادة الوزن، وهي علامات تستوجب الفحص الطبي.

الجفاف ونقص السوائل

الجفاف من الأسباب البسيطة ولكنها شائعة التي قد تؤدي إلى ظهور الهالات السوداء، فعندما يفقد الجسم كميات كبيرة من السوائل نتيجة الإسهال أو التعرق أو نقص تناول الماء، يصبح الجلد أكثر رقة وجفافًا، وهذا يُسبب وضوح الأوعية الدموية تحت الجلد، مما يؤدي إلى ظهور الهالات السوداء.

سوء التغذية

أضاف ايضًا أن سوء التغذية هو أحد العوامل الأخرى التي تؤدي إلى ظهور الهالات السوداء، حيث أن نقص الفيتامينات والمعادن الأساسية في النظام الغذائي للطفل، مثل الحديد، الزنك، وفيتامين B12، يُضعف الدورة الدموية ويؤثر على صحة الجلد، مما يسبب الهالات تحت العين.

الورم الأرومي العصبي

أوضح استشاري طب الأطفال، أن الهالات السوداء قد تكون أحيانًا علامة لوجود أورام نادرة مثل الورم الأرومي العصبي، الذي يُصيب الجهاز العصبي السمبثاوي عند الأطفال، وهذا الورم يمكن أن يؤدي إلى ظهور أعراض غير مألوفة، مثل الكدمات الداكنة حول العينين، وقد يكون ذلك العرض الوحيد الواضح في البداية، وشدد على أنه على الرغم من أن هذا المرض نادر، إلا أنه يجب أن يُؤخذ في الاعتبار إذا كان الطفل يعاني من أعراض غير عادية تترافق مع الهالات.