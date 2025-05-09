فوائد مذهلة عند شرب ورق السدر قبل النوم.. يعزز المناعة ويحمي القلب

القاهرة - سمر حسين - صحة

يكشف شرب ورق السدر قبل النوم عن مجموعة مذهلة من الفوائد الصحية التي قد تجهلها، بداية من دعم الجهاز الهضمي، مرورًا بتقوية المناعة، وانتهاءً بالمساعدة في النوم الهادئ، وعلى الرغم من أنه يُستخدم في الطب الشعبي منذ قرون، فإن الأبحاث والدراسات الحديثة تؤكد تأثيره القوي في تحسين العديد من وظائف الجسم.

يحسن الهضم ويقضي على الغازات

أشارت دراسات حديثة إلى أن تناول مشروب ورق السدر قبل النوم يساعد على تحسين عملية الهضم وتخفيف الانتفاخات والغازات، بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والمهدئة لجدار المعدة، وهو ما أكدته الدكتورة ندى عبدالعال، خبيرة التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، موضحة أن ورق السدر يعمل كمهدئ طبيعي للمعدة، مما يجعله مفيداً للأشخاص الذين يعانون من مشاكل القولون.

ينظف الجسم من السموم

من أبرز الفوائد التي يمنحها ورق السدر لجسم الإنسان قدرته على تنقية الجسم من السموم، فإن شرب ورق السدر قبل النوم يساعد الكبد في أداء وظائفه بكفاءة، ويُسهل من طرد السموم عبر البول والعرق، ما ينعكس على نضارة البشرة وصفاء الجسم.

يساعد في النوم العميق

واحدة من الفوائد المهمة التي لا يعرفها كثيرون هي قدرة ورق السدر على المساعدة في النوم الهادئ والعميق، وذلك لأنه يحتوي على مركبات تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر، مما يجعله مناسباً للأشخاص الذين يعانون من الأرق والقلق.

يدعم صحة القلب ويخفض الضغط

من بين الفوائد المؤكدة لورق السدر، دعمه لصحة القلب من خلال خفض ضغط الدم المرتفع وتحسين الدورة الدموية، وتشير دكتورة ندى عبدالعال إلى أن احتواء الورق على مضادات أكسدة قوية يساهم في تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

ورق السدر يقوي المناعة

أكدت أبحاث غذائية حديثة أن ورق السدر يحتوي على مضادات أكسدة وفيتامينات طبيعية، مثل فيتامين C، التي تدعم جهاز المناعة، وأن الاستهلاك المنتظم له يساعد الجسم في مقاومة الفيروسات والبكتيريا، مما يجعله مشروباً مثالياً في مواسم البرد والأنفلونزا.

يعزز نضارة الجلد ويحارب التجاعيد

من الاستخدامات الشهيرة لورق السدر أيضاً قدرته على تجديد خلايا الجلد، فبفضل احتوائه على مركبات مضادة للأكسدة، فإنه يحفز الكولاجين ويقلل من آثار التقدم في السن على البشرة.

يقلل التهابات المفاصل والعضلات

يتميز ورق السدر بخصائص مضادة للالتهاب، ما يجعله علاجا طبيعيا فعالا لتخفيف آلام المفاصل والعضلات، وتوصي «عبدالعال»، باستخدامه للرياضيين وكبار السن، لما له من تأثير مهدئ وطبيعي دون آثار جانبية.

يحسن وظائف الكلى ويمنع الحصوات

تناول مشروب ورق السدر قبل النوم يُعد مفيدا جدا للكلى، ويساعد في تنظيفها ومنع تكون الحصوات، كما يُسهل عملية الإخراج ويمنع احتباس السوائل.

ينظم مستويات السكر في الدم

يساعد ورق السدر في ضبط مستويات السكر، خاصة لدى مرضى السكري من النوع الثاني، حيث يساهم في تقليل امتصاص الجلوكوز في الأمعاء، والانتظام في شربه قد يُساعد في تقليل الاعتماد على بعض أدوية السكر؛ لكن يجب الرجوع للطبيب أولاً.

يحمي من أمراض الجهاز التنفسي

من بين فوائده الملحوظة، يعمل ورق السدر كمقشع طبيعي يساعد في تنظيف الشعب الهوائية ويخفف من أعراض الربو والسعال، بفضل خصائصه المضادة للالتهاب والبكتيريا.