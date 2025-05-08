بعد سن الأربعين.. عنصران غذائيان يحتاجهما جسمك للحفاظ على الصحة والنشاط

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع دخول الإنسان عقده الخامس، تبدأ احتياجات الجسم في التغير تدريجيًا، وتنخفض معدلات الحرق، ويزداد فقدان الكتلة العضلية، وتبدأ بعض العناصر الغذائية المهمة في النقصان داخل الجسم؛ مما يتطلب عناية أكبر بالنظام الغذائي، ومن بين أهم العناصر التي تلعب دورا حيويا في هذه المرحلة الماء واللبن، حيث يجتمعان في دعم الجسم من الداخل والخارج، ويحافظان على توازن الوظائف الحيوية بكفاءة ملحوظة.

وكشفت الدكتورة ندى عبدالعال، أخصائية التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك احتياجات غذائية أساسية لا بد من التركيز عليها بعد سن الأربعين، وأبرزها الماء واللبن، لما لهما من تأثير مباشر في تقوية المناعة، تحسين عملية الأيض، والوقاية من الأمراض المزمنة.

الماء يدعم الأعضاء ويحمي الجلد

قالت «عبدالعال»، إن شرب الماء بانتظام يحافظ على توازن سوائل الجسم، وينشط الدورة الدموية، ويساعد الكلى في التخلص من السموم، وأكدت أن الترطيب الجيد يقلل من آلام المفاصل، يُحسن من مرونة الجلد، ويمنع ظهور التجاعيد المبكرة، وأضافت أن قلة شرب الماء في هذه المرحلة العمرية قد تُسبب خللًا في التركيز، مشاكل في الهضم، وزيادة خطر الإصابة بالحصوات الكلوية.

ونصحت بضرورة شرب ما لا يقل عن 8 إلى 10 أكواب من الماء يوميًا، وتزيد في حالة النشاط البدني أو في درجات الحرارة المرتفعة، مع الاعتماد على مصادر متنوعة للسوائل كالحساء والخضروات الطازجة.

اللبن.. صديق العظام والمناعة

كما أوضحت أن اللبن يُعد من أبرز مصادر الكالسيوم وفيتامين "د"، وهما عنصران حاسمان للحفاظ على كثافة العظام بعد الأربعين، خاصة للنساء، كما يحتوي على البروتين اللازم لبناء العضلات، والدهون المفيدة التي تعزز امتصاص الفيتامينات.

وأضافت أن اللبن غني بالبروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تدعم صحة الجهاز الهضمي وتُحسن من امتصاص الغذاء، وتقلل من التهابات القولون، كما يُشكل حمض التريبتوفان الموجود في اللبن دورًا في تحسين المزاج والنوم، وهو أمر يصبح أكثر أهمية مع التقدم في العمر.

تكامل الماء واللبن في نمط الحياة

أكدت استشاري التغذية العلاجية، أن الجمع بين شرب الماء وتناول اللبن يعزز من فعالية كل منهما، إذ يساعد الماء في امتصاص العناصر الحيوية الموجودة في اللبن، بينما يمنح اللبن الجسم قيمة غذائية مركزة، وتوصي الدكتورة ندى عبدالعال بتناول كوب من اللبن صباحًا وآخر مساءً، مع الحفاظ على كميات معتدلة منه قليلة الدسم، لضمان التوازن بين الفائدة والسعرات الحرارية.

وشددت على أن الاعتماد على الماء واللبن لا يغني عن التغذية المتكاملة، بل يجب أن يكونا جزءًا من نمط غذائي صحي يشمل البروتينات النباتية والحيوانية، الحبوب الكاملة، الخضروات، والفواكه.