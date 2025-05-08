الامارات | أعراض نقص الحديد في الجسم وأغذية تعيق أمتصاصه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن نقص الحديد يهاجم بعض الأشخاص بصفة خاصة، أبرزهم النساء بسبب الدورة الشهرية، وكذلك خلال مرحلتي الحمل والرضاعة، بالإضافة إلى كبار السن والرياضيين.

أعراض النقص

وأوضحت الجمعية أن أعراض نقص الحديد تتمثل في شحوب الوجه والشعور المستمر بالتعب والدوار والشعور العام بالضعف والهزال وقِصر النفس، لا سيما عند بذل مجهود، بالإضافة إلى خفقان القلب وتساقط الشعر وتقصف الأظافر.

ويمكن مواجهة نقص الحديد في الجسم من خلال تناول الأغذية الغنية به والمتمثلة في اللحوم الحمراء والكبد والخضروات (مثل السبانخ والكرنب والبروكلي) والبقوليات (مثل العدس والحمص وفول الصويا) والمكسرات (مثل اللوز والجوز والكاجو والفول السوداني)، بالإضافة إلى البذور (مثل السمسم وبذور القرع العسلي) والأسماك كالمحار.

أغذية تساعد على الامتصاص وأخرى تمنعه

ويراعى أن هناك بعض الأغذية، التي تساعد الجسم على امتصاص الحديد من هذه الأطعمة كالأطعمة المحتوية على فيتامين C مثل الفواكه الحمضية (كالبرتقال).

وعلى العكس من ذلك، هناك أطعمة أخرى تمنع الجسم من امتصاص الحديد مثل القهوة والشاي وبروتينات الحليب؛ لذا ينبغي تناول هذه الأغذية بعد مرور فترة زمنية من تناول الأغذية الغنية بالحديد.

وفي حالة النقص الشديد، يمكن أيضا اللجوء إلى المكملات الغذائية، والتي ينبغي تناولها تحت إشراف الطبيب.

جدير بالذكر أن الحديد يتمتع بأهمية كبيرة للجسم؛ حيث إنه يساعد على تكوّن الدم، كما أنه مهم لجهاز المناعة وتنظيم درجة حرارة الجسم، بالإضافة إلى صحة وجمال الشعر والأظافر.