كيف تجعلين شعرك ينمو بشكل أسرع؟ خطوات ونصائح ستصنع الفرق بسرعة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 مايو 2025 05:55 مساءً - هل تُعانين من بطء نمو الشعر لديك؟ هل تتركين أطراف شعرك متقصفة ومتكسرة ولا ترغبين في قصّه؛ كون خصلاته لا تنمو بسهولة وسلاسة؟ لا تقلقي، فهذه ليست مشكلتك وحدك؛ إذ إن كثيراً من النساء يعانين منها، في وقت يرغبن في الحصول على شعر طويل وكثيف، لا سيما أن الشعر الجذاب هو سر من أسرار جمال المرأة؛ إذ يعزز من سحر إطلالاتها ويزيدها أنوثةً. فإذا كنت تتساءلين كيف تجعلين شعرك ينمو بشكل أسرع، نقدم لكِ من "الخليج 365" كل ما يساعدك في هذه الخطوة، من نصائح وخلطات طبيعية وغيرهما.

اتبعي روتين عناية يومياً محفزاً لنمو الشعر

أول خطوة للحصول على شعر ينمو بشكل أسرع وأكثر قوة تبدأ من روتين العناية بالشعر اليومي، الذي ينبغي أن يكون منظماً ومدروساً.

لا تبالغي في غسل شعرك: تجنّبي غسل شعرك يومياً، لأن ذلك يجرّده من الزيوت الطبيعية التي تحافظ على رطوبته. اغسليه مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع باستخدام شامبو خالٍ من السلفات.

استخدمي بلسماً مغذياًّ: بعد كل غسلة، لا تنسي تطبيق بلسم مرطب غني بالبروتينات والأحماض الدهنية التي تُعيد التوازن إلى ألياف الشعر وتعزز نموه.

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دلّكي فروة رأسك لتحفيز الدورة الدموية

تدليك فروة الرأس بانتظام، لا سيما عند الاستحمام أو قبل النوم، وسيلة فعّالة لتحفيز الدورة الدموية وزيادة تدفق الدم إلى بصيلات شعرك، مما يعزز من تغذيتها ويحفز نمو الشعر بشكل أسرع. استخدمي أطراف أصابعك لتدليك فروة رأسك بحركات دائرية خفيفة، ويمكنك استعمال زيت طبيعي دافئ مثل زيت الخروع أو زيت النعناع، أو زيت جوز الهند أو زيت بذور العنب، فهي كلها زيوت طبيعية مغذية ومفيدة لتعزيز نمو الشعر.

لا تهملي قص الأطراف

امرأة تتمتع بشعر صحي طويل



رغم الرغبة الشائعة في عدم قص الشعر بهدف إطالته، إلا أن ترك الأطراف المتقصفة يعرقل نمو الشعر السليم، ويؤدي إلى تلفه تدريجياً. ينصحك خبراء الشعر بقص الأطراف كل 8 إلى 10 أسابيع للتخلص من التقصف وتحفيز الشعر على التجدد والنمو.

اختاري منتجات عناية تحتوي على البيوتين والكيراتين

إن استخدام المنتجات الغنية بالبيوتين والفيتامينB7 والكيراتين في روتين العناية بشعرك، يعزز من صحة شعرك ويقوّي بنيته. كذلك، تساهم هذه المكونات في تقوية بصيلات الشعر، وتمنع تساقطه، وتساعد على زيادة طوله وكثافته بمرور الوقت وبالمواظبة على استخدامها بشكل منتظم.

لا تفرطي في استخدام أدوات التصفيف

استخدامك لمجفف الشعر والمكواة بشكل يومي يؤدي إلى إضعاف خصلات شعرك وجعلها أكثر عُرضة للتكسر. حاولي تقليل استخدام الحرارة، واختاري دوماً أدوات تصفيف بدرجات حرارة منخفضة، وطبقي قبلها مستحضراً واقياً من الحرارة؛ لتخففي من ضرر الأدوات ذات الحرارة المرتفعة على شعرك.

اتبعي نظام أكل مغذياً

نمو الشعر لا يعتمد فقط على العناية الخارجية، بل على تغذيتك الداخلية. لذلك، احرصي على تناول أطعمة غنية بالبروتين كالبيض، الدجاج، العدس، والمكسرات، بالإضافة إلى الخضروات الورقية الغنية بالحديد والزنك مثل السبانخ والبروكلي. كما ينصحك الخبراء بشرب كميات كافية من الماء للحفاظ على رطوبة فروة الرأس.

3 خلطات طبيعية مجرّبة لتحفيز نمو الشعر

الزيوت الطبيعية تساعد في نمو الشعر

خلطة زيت الخروع وزيت جوز الهند: امزجي ملعقة كبيرة من زيت الخروع مع ملعقة من زيت جوز الهند. سخني الخليط قليلاً، ثم دلّكي به فروة الرأس واتركيه مدة ساعتين قبل غسله بالشامبو. خلطة البيض والزبادي: اخلطي بيضة مع ملعقتين من الزبادي وملعقة من زيت الزيتون. طبقي المزيج على فروة الرأس والشعر بالكامل، واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر. خلطة عصير البصل والعسل: اخلطي ملعقتين كبيرتين من عصير البصل الطازج مع ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي. طبّقي الخليط على فروة رأسك مع التدليك بلطف بأطراف الأصابع، واتركيه لمدة 30 إلى 45 دقيقة. بعدها، اغسلي شعرك جيداً باستخدام شامبو خفيف لإزالة الرائحة. كرّري هذه الخلطة مرتين أسبوعياً للحصول على نتائج ملموسة خلال أسابيع قليلة.

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استشيري الطبيب عند الضرورة

إذا لاحظتِ أن شعرك لا ينمو على الإطلاق رغم اتباع جميع النصائح، فقد تكون هناك أسباب صحية داخلية كاضطرابات الغدة الدرقية، أو نقص فيتامينات حاد، أو مشاكل هرمونية؛ لذا لا تترددي في مراجعة اختصاصي جلدية أو تغذية للقيام بالفحوصات اللازمة.