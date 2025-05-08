قريباً ستدخل القفص الذهبي.. صيحات جمالية من وحي أمينة خليل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 مايو 2025 10:27 صباحاً - تستعد الممثلة أمينة خليل للاحتفال بزفافها على المصور أحمد زعتر خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بعد قصة حب دامت عامين ونصف العام جمعت بينهما. ورغم تكتم أمينة على حياتها الخاصة، إلا أن مصادر مقربة أكدت أن العلاقة تطورت مؤخراً بين الثنائي حتى يتجه القرار النهائي إلى الارتباط الرسمي.

وتشتهر أمينة خليل بجمالها الطبيعي وصيحات المكياج التي تعتمدها؛ حيث تُلهم الشابات أفكاراً مميزة للحصول على إطلالة جمالية نابضة بالحياة، خاصة وأنها تركز في أساليب مكياجها على ملامح الوجه بأسلوب طبيعي وناعم، فنراها تعتمد ظلال العيون السموكي والترابية بشكل كبير وتبرز رسمة العين بالأيلاينر، كما أن مكياج بشرتها يتراوح بين الناعم والبرونزي المناسب للسهرات، أما ألوان أحمر الشفاه فتتنوع بين الغلوس والمات بألوان النيود أو الزهري وغيرهما.

ومن ناحية تسريحات الشعر، تنوع أمينة خليل في تسريحات شعرها بشكل كبير من تسريحة الكعكة وتسريحة ذيل الحصان إلى تسريحة الشعر الويفي والريترو وغيرها.

وقبيل احتفالها بزفافها، تعالي نلقي نظرة على مجموعة صيحات جمالية من وحي أمينة خليل.

أمينة خليل بمكياج ناعم مع تسريحة ذيل الحصان

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في واحدة من أجمل إطلالاتها، ظهرت أمينة خليل بمكياج ناعم ارتكز على ظلال العيون الخافتة فوق جفن العين المتحرك مع خط الأيلاينر الرفيع والمسحوب عند الطرف الخارجي للعين وطبقات الماسكرا على الرموش، وبدت بشرتها موحدة وناعمة إلى جانب البلاش الترابي اللامع على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الترابي الغلوسي، كذلك اختارت تسريحة ذيل الحصان بالشعر المالس والغرة المصقولة.

أمينة خليل بمكياج زهري مع تسريحة الشعر المالس

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وفي مهرجان الجونة السينمائي، تألقت أمينة خليل على السجادة الحمراء بفستان زهري ناعم التصميم، نسقت معه مكياجاً زهرياً جذاباً، اختارت فيه ظلال العيون الزهرية التي غمرت كامل الجفن العلوي للعين مع تحديد رسمة العين بالأيلاينر والكحل الأسود إلى جانب طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، وبدت بشرتها موحدة وناعمة مع البلاش الزهري على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الزهري المات، كما اختارت تسريحة الشعر المالس المنسدل على الأكتاف بالفرق الوسطي للغرة.

أمينة خليل بمكياج برونزي براق مع تسريحة الكعكة

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وبإطلالة أخرى لها في مهرجان الجونة السينمائي، ظهرت أمينة خليل بإطلالة ملفتة باللون البيج نسقت معها مكياجاً برونزياً بلمسات براقة، ارتكز على ظلال العيون البرونزية على الجفن العلوي للعين مع الكحل الأسود في قلب العين وبعض اللمسات السموكي عند الطرف الخارجي منها، وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، واختارت مكياج البشرة مع البلاش البرونزي المضيء على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه النيود، كما نسقت مع مكياجها تسريحة الكعكة المصقولة.

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أمينة خليل بمكياج سموكي مع تسريحة الشعر المموج

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ومن أجمل اختيارات أمينة خليل الجمالية التي تناسب السهرات المكياج السموكي بلمسات معدنية جذابة، ارتكزت على الظلال السموكي التي غمرت كامل جفن العين العلوي مع لمسات خفيفة من الظلال المعدنية عند الجفن السفلي وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، والكحل الأسود في قلب العين، كما اختارت مكياج البشرة الموحد والمناسب على لون بشرتها الحنطية إلى جانب البلاش الترابي على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الترابي الغلوسي الناعم، واختارت مع مكياجها تسريحة الشعر المموج المنسدل على الأكتاف مع الفرق الوسطي للغرة.

أمينة خليل بمكياج بنفسجي ناعم مع تسريحة الرفعة

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وفي إطلالة بنفسجية ناعمة، اعتمدت أمينة خليل المكياج البنفسجي بنغمات ناعمة ارتكز على ظلال العيون البنفسجية فوق جفن العين العلوي مع طبقات الماسكرا الخفيفة على الرموش وخط الأيلاينر الرفيع المسحوب إلى الخارج، وبدت بشرتها ناعمة وطبيعية بالفاونديشن الموحد مع القليل من البلاش الزهري على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الزهري المات، كما اعتمدت تسريحة الرفعة على طريقة الشينيون مع الفرق الجانبي للغرة المصقولة.