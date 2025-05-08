تفاصيل إصابة اللاعب أحمد معروف بعد هجوم أحد الجماهير عليه

القاهرة - سمر حسين - صحة

أثار سقوط اللاعب أحمد معروف أرضًا داخل الملعب حالة من الذعر بين الجماهير والجهاز الفني، عقب إصابته المباشرة في الرأس نتيجة اعتداء مفاجئ من أحد المشجعين الذين اقتحموا مباراة أبو قير للأسمدة ضمن منافسات دوري المحترفين في الأيام السابقة، وتسببت الإصابة القوية في فقدانه الوعي.

وأكد الطاقم الطبي عقب الفحص الأولي تعرضه لارتجاج في المخ، ما استدعى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كل ما تريد معرفته عن ارتجاج المخ

وفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد حسان، أخصائي جراحة المخ والأعصاب، لـ«الوطن»، إنّ ارتجاج المخ يُعد من أخطر أنواع إصابات الدماغ، لأنّه غالبًا ما يكون غير ظاهر من الخارج، لكن آثاره قد تكون عميقة وممتدة، وأوضح أن الارتجاج يحدث نتيجة اصطدام الرأس بجسم صلب أو تعرضها لهزة عنيفة تؤدي لاهتزاز الدماغ داخل الجمجمة.

ما الارتجاج؟

الارتجاج هو اضطراب مؤقت في وظائف الدماغ ناتج عن إصابة رضّية، وغالبًا لا يصاحبه نزيف داخلي، لكنه يؤثر على طريقة تفكير الشخص وتوازنه ووعيه العام، وقد تكون الإصابة بسيطة لكنها تحتاج لعناية دقيقة، خاصة لدى الرياضيين الذين يتعرضون لها بكثرة.

أعراض ارتجاج المخ

أكد «حسان»، أنّ أعراض الارتجاج تختلف حسب شدة الإصابة، لكن أكثر الأعراض الشائعة تشمل:

فقدان مؤقت للوعي أو الشعور بالدوار الشديد.

صداع مستمر.

اضطرابات في الرؤية أو السمع.

الغثيان أو القيء.

تشوش في التفكير أو بطء الاستجابة.

فقدان الذاكرة المؤقت، خاصة لما قبل أو بعد الإصابة مباشرة.

اضطرابات في النوم «أرق أو نعاس مفرط».

تقلبات مزاجية حادة أو سلوك غير معتاد.

طرق التشخيص

أوضح أخصائي جراحة المخ والأعصاب، أن تشخيص الارتجاج يتم من خلال فحص عصبي دقيق، بالإضافة إلى إجراء أشعة مقطعية على المخ أو رنين مغناطيسي، للتأكد من عدم وجود أي مضاعفات مثل النزيف الداخلي أو الورم الدموي، كما يتم استخدام اختبارات معرفية ونفسية لقياس مدى تأثر الذاكرة والانتباه والقدرة على التركيز.

خطة العلاج

العلاج يبدأ بالراحة التامة سواء على المستوى الجسدي أو الذهني، ويُمنع المريض من ممارسة أي نشاط بدني أو ذهني عنيف في الأيام الأولى، ويُنصح بعدم استخدام الهواتف أو الشاشات الإلكترونية لفترات طويلة، والابتعاد عن الإضاءة القوية.

وفي بعض الحالات، تُوصف أدوية لتخفيف الصداع أو اضطرابات النوم، لكن العلاج الأساسي هو الراحة والانتظار حتى تزول الأعراض تدريجيًا.

مراحل التعافي والعودة للنشاط

يتابع الدكتور حسان، بأنّ التعافي من الارتجاج يختلف من شخص لآخر، لكنه عادة ما يستغرق من أسبوعين إلى شهر، حسب شدة الإصابة واستجابة الجسم، فالعودة إلى النشاط الرياضي لا تتم إلا بعد زوال الأعراض تمامًا، ومرور اللاعب بعدة مراحل من التأهيل الطبي تحت إشراف متخصص.

واختتم الدكتور خالد حسان تصريحاته بالتأكيد على أن تجاهل أعراض الارتجاج أو التسرع في العودة للنشاط الرياضي قد يعرض اللاعب لخطر ما يُعرف بـ«متلازمة ما بعد الارتجاج»، وهي حالة قد تسبب مشكلات مزمنة في التركيز والنوم والمزاج، وتستمر لأشهر طويلة إن لم تُعالج بالشكل الصحيح.