في الصيف.. كيف يتجنب كبار السن أضرار الشمس وارتفاع الضغط؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

فصل الصيف مليء بالتحديات الصحية بالنسبة لكبار السن الذين يعانون من مشكلات مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب، ومع ارتفاع درجات الحرارة يتعرض هؤلاء الأشخاص لمخاطر صحية جسيمة قد تؤثر على توازن ضغط الدم لديهم، فالتعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس الحارقة قد يزيد من احتمالية ارتفاع ضغط الدم وتدهور حالة القلب، لذا أصبح من الضروري اتخاذ إجراءات احترازية تضمن سلامتهم وتساعد في الحفاظ على صحتهم في هذه الفترة الحارة.

البقاء في أماكن باردة أو مكيفة

أهم خطوة يمكن لكبار السن اتخاذها لحماية أنفسهم من تأثيرات الحرارة هي البقاء في بيئة باردة أو مكيفة، وفي هذا الصدد، قال الدكتور علاء الغمراوي، استشاري أمراض القلب في تصريحات «الوطن»، إن التعرض لأشعة الشمس المباشرة أو البقاء في أماكن حارة لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى زيادة العبء على القلب ويسبب ارتفاع ضغط الدم، ومن الأفضل أن يتواجد كبار السن في أماكن ذات تهوية جيدة أو مكيفة للحد من تأثيرات الحرارة على صحتهم.

ويزداد خطر إصابة كبار السن بالإجهاد الحراري، في الصيف، والذي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ، ولذلك، يجب على الأفراد في هذه الفئة العمرية أن يتجنبوا الخروج في أوقات الظهيرة حيث تصل درجات الحرارة إلى ذروتها، وأن يفضلوا الجلوس في أماكن مظللة أو مكيفة.

شرب كميات كافية من الماء

من أهم الإجراءات التي تساعد على حماية كبار السن من تأثيرات الحرارة هو الحفاظ على ترطيب الجسم، وفي فصل الصيف، يفقد الجسم الكثير من السوائل بسبب العرق، مما يؤدي إلى الجفاف، ويمكن للجفاف أن يؤثر سلبًا على ضغط الدم، ويزيد من خطر الإصابة بارتفاعه، ومن الضروري أن يشرب كبار السن كميات كافية من الماء على مدار اليوم، حتى وإن لم يشعروا بالعطش.

تجنب الأنشطة البدنية الشاقة في الحرارة

من المهم أن يتجنب كبار السن الأنشطة البدنية المجهدة خلال ساعات الحر، فالأنشطة الرياضية أو حتى المشي في الهواء الطلق تحت الشمس الحارقة قد تؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب بشكل غير طبيعي، مما يرفع ضغط الدم، ومن الأفضل أن يُؤجل أي نشاط بدني في هذه الأوقات الحارة من اليوم، وإذا كان لا بد من ممارسة أي نشاط بدني، ينبغي أن يتم ذلك في أوقات مبكرة من الصباح أو في وقت متأخر من المساء عندما تنخفض درجات الحرارة.

تجنب الأطعمة المالحة والدسمة

ينصح الأطباء بتجنب الأطعمة الغنية بالملح والدهون خلال فترة الصيف، حيث يمكن أن تؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم وزيادة ضغط الدم، وأوضح استشاري أمراض القلب، أن الملح والدهون يمكن أن تساهم في ارتفاع ضغط الدم، خاصة عند كبار السن الذين يعانون من مشكلات في ضغط الدم، ويجب تناول الأطعمة الخفيفة مثل الخضروات والفواكه الطازجة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء وتساعد في ترطيب الجسم.

مراقبة ضغط الدم بانتظام

من الضروري لكبار السن مراقبة ضغط الدم بشكل مستمر خلال فصل الصيف، خاصة إذا كانوا يعانون من مشاكل صحية مزمنة، فالتغيرات المناخية قد تؤدي إلى تقلبات في ضغط الدم، مما يجعل من الضروري أن يقوم كبار السن بقياس ضغط الدم بانتظام باستخدام الأجهزة المنزلية المخصصة لذلك، وفي حال ارتفاع الضغط، وإذ شعر كبار السن بأية أعراض غير طبيعية مثل الدوخة أو الصداع الحاد، يجب استشارة الطبيب فورًا واتباع التعليمات العلاجية.