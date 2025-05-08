كيف تتجنب رائحة العرق في فصل الصيف؟.. 5 مشروبات تمنح جسمك الانتعاش

القاهرة - سمر حسين - صحة

يُعد التعرق الزائد خلال فصل الصيف من أبرز المشكلات التي تواجه الكثيرين، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث يصبح العرق ورائحته مصدر إزعاج وحرج، ورغم أن التعرق عملية طبيعية لتنظيم حرارة الجسم، فإن زيادته قد تؤدي إلى روائح غير مستحبة.

حلول للتقليل من إفراز العرق

وفي هذا الإطار، قدمت أخصائية التغذية العلاجية شيماء خفاجي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مجموعة من المشروبات التي تُسهم في تقليل إفراز العرق ومنح الجسم إحساسًا بالانتعاش:

ماء جوز الهند

من المشروبات الطبيعية المثالية لترطيب الجسم وتقليل التعرق، لغناه بالمعادن والأملاح التي تساعد على تنظيم حرارة الجسم والحفاظ على توازن السوائل، كما يحتوي على البوتاسيوم الذي يمنع الجفاف، ما يجعله بديلًا صحيًّا للمشروبات السكرية التي قد تزيد التعرق.

عصير الخيار والنعناع

مزيج منعش يهدّئ حرارة الجسم، فالماء والألياف الموجودة في الخيار تحافظ على رطوبة الجسم، فيما يمنح النعناع تأثيرًا مبردًا يقلل من التعرق، ويمكن تحضير العصير بسهولة في المنزل.

شاي الأعشاب البارد

مثل شاي البابونج أو الشمر، له تأثير مهدئ على الجسم، ويساعد على تنظيم الحرارة الداخلية، كما تحتوي هذه الأعشاب على مضادات أكسدة تعزز المناعة وتحسن صحة الجلد، ما يساهم في تقليل التعرق بشكل غير مباشر.

عصير الليمون والزنجبيل

يتميز هذا المشروب بقدرته على تطهير الجسم وتحسين الدورة الدموية، بفضل خصائص الزنجبيل والليمون، مما يساعد على تنظيم حرارة الجسم وتقليل التعرق.

عصير التوت البري

يُعتبر عصير التوت البري من المشروبات الفعالة التي تساهم في تقليل العرق بشكل عام، لأنه يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد على تطهير الجسم من السموم وتحسين صحة البشرة، كما أن هذا العصير يساهم في تنظيم حرارة الجسم وتقليل إفراز العرق.

للحفاظ على الانتعاش في الصيف

أوصت «خفاجي»، أيضًا بعدد من النصائح التي تساعد في الحفاظ على الجسم منتعشًا خلال فصل الصيف منها: