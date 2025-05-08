الامارات | 1000 مشارك بجلسات وورش «مقر المؤثرين» في أبريل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، 12 جلسة وورشة عمل، خلال شهر أبريل 2025، شارك فيها صناع محتوى ومؤثرون عالميون وخبراء ومسؤولون من كبرى شركات التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي، وحضرها أكثر من 1000 مشارك.

وأكدت نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات مديرة قمة المليار متابع، عالية الحمادي، أن مقر المؤثرين مستمر في تطوير خططه ورؤاه لترسيخ مكانته كمساهم رئيس في الارتقاء بصناعة المحتوى على مستوى المنطقة والعالم.

وقالت: «يوفر مقر المؤثرين التدريب والتواصل الدائم مع رواد قطاع الإعلام الجديد والمنصات الرقمية من شركائنا، بما يساعد صنّاع المحتوى الناشئين على تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم، والاستفادة من الفرص الثمينة التي يتيحها المقر لعقد شراكات تساعدهم على تحقيق ما يطمحون إليه من تأثير وانتشار».

وضمن فعاليات مقر المؤثرين، خلال شهر أبريل الماضي، استعرضت ورشة آلية عمل المقر والخدمات التي يقدمها، وكيفية الانضمام إليه والفرص التي يتيحها والترشح لنيل الإقامة الذهبية.

ونظم مقر المؤثرين أيضاً جلسة تفاعلية بعنوان «هل ترغب في السفر حول العالم وكسب المال؟»، قدمها نخبة من صانعي المحتوى، وهم اليوتيوبر الشهير خبيب كواس، وصانعة محتوى السفر دوللي ديب، التي يتابعها أكثر من مليون ونصف المليون متابع، إضافة إلى اليوتيوبر شريف نبيل.

وقدم المؤثر وصانع الأفلام، محمد إحسان، ورشة عمل بعنوان «انطلاقة المبدع.. أساسيات إنشاء محتوى مترابط».

وفي ورشة بعنوان «نعم، يمكنك ذلك.. كيف تحقق دخلاً بأقل من 100 ألف متابع» كشف صانع المحتوى، محمد فتال، الاستراتيجيات الاحترافية التي يستخدمها صانعو المحتوى لتحقيق دخل يفوق الـ10 آلاف دولار شهرياً، مع أقل من 100 ألف متابع.

وشهد مقر المؤثرين، خلال شهر أبريل أيضاً، ورشة لمنصة إكس، بعنوان «أطلق العنان لنجاحك على منصة إكس» شارك فيها مدير الشراكات العليا في منصة «إكس» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جويل يزبك، ومدير استراتيجية العلامة التجارية والقيادة الإبداعية في منصة «إكس» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستيفاني تيرورا، وشهد المقر أيضاً ورشة بعنوان «تأثير قوة تصميم الصوت في صناعة المحتوى» قدمتها صانعة المحتوى التقني رواء الجلاد.

وشارك الدكتور مهند الوادية، أحد أبرز المؤثرين ورواد الأعمال في القطاع العقاري في ورشة بعنوان «كيف تحقق النجاح من خلال محتوى الأعمال والعقارات؟».

ونظم مقر المؤثرين ورشة عمل بعنوان «الذكاء الاصطناعي والموسيقى مع بينكفيش» قدمها رائد الأعمال المتخصص في تكنولوجيا المستقبل والذكاء الاصطناعي، والمنتج الموسيقي إدوارد سالمون، المعروف بلقب «بينكفيش»، وفي أمسية كوميدية استضافها مقر المؤثرين، حملت عنوان «يوم سيئ سعيد»، قدم صانعا المحتوى الكوميدي الشهيران سونديب فرنانديز وأناند رامان، اللذان يحظيان بأكثر من ثلاثة ملايين متابع، رؤيتهما لتحويل التحديات والضغوط إلى مواقف مضحكة.

واستضاف مقر المؤثرين خلال أمسية امتزج فيها الترفيه بالواقع صانع المحتوى ومغني الراب الشهير، كريم حصري، المعروف باسم كيموكازي، وخلال جلسة بودكاست لفريق «عرب جي تي» تحدث خلالها المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لموقع «عرب جي تي»، مصعب شعشاعة، والمؤسس المشارك لموقع «عرب جي تي»، صهيب شعشاعة، والمؤسس المشارك والمقدم الرئيسي لبرامج «عرب جي تي»، كريم ديب، عن رحلتهم في عالم السيارات.

خلال فعاليات أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي الذي نظمه مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، استضاف مقر المؤثرين ورشة عمل بعنوان «كيف تتقن صناعة المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي؟»، قدمها صانع المحتوى والمؤثر ومخرج الأفلام هاشم الغيلي، الذي يتابعه أكثر من 40 مليون شخص، وحصدت فيديوهاته أكثر من 25 مليار مشاهدة.

وضمن فعاليات أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي أيضاً، أعلن مقر المؤثرين عن الحوار الأول من نوعه لأفاتار تفاعلي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، بين رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون ونظيره التاريخي وينستون تشرشل، عبر تقنية ذكاء اصطناعي متطورة.

. 12 جلسة وورشة عمل تدعم صناع المحتوى وأصحاب المواهب.