الامارات | 17 مبدعاً في مخيم «دبي للثقافة» للعزف على البيانو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن اختتام النسخة الأولى من برنامج «مخيم العزف على البيانو»، التي نظمتها بشراكة استراتيجية مع «هاوس أوف بيانوز» و«ستاينواي آند سنز - دبي»، بهدف اكتشاف أصحاب المواهب الموسيقية وتأهيل جيل جديد من عازفي البيانو الإماراتيين.

ونجح المخيم - الذي أقيم لمدة ستة أشهر - في استقطاب 17 مبدعاً، شاركوا في سلسلة من ورش العمل التدريبية والمحاضرات والدروس التعليمية المتخصصة في العزف على البيانو، وتعرفوا إلى تاريخ الموسيقى الكلاسيكية ونظرياتها، ما أسهم في تطوير مهاراتهم الفنية في أداء المقطوعات الكلاسيكية، كما تمكنوا من اجتياز المرحلتين الأولى والثانية من مسابقة «ستاينواي للبيانو – الخليج 2025» التي عقدت تحت إشراف لجنة تحكيم تضم نخبة من فناني «ستاينواي» إلى جانب ملحنين وأساتذة وعازفي بيانو عالميين.

وأشارت مدير إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في «دبي للثقافة»، فاطمة الجلاف، إلى حرص الهيئة على تهيئة بنية تحتية قوية تسهم في رفع كفاءة قطاع الموسيقى المحلي، لافتة إلى أهمية برنامج «مخيم العزف على البيانو» ودوره في رفد القطاع بطاقات جديدة. وقالت: «تسعى (دبي للثقافة) عبر المخيم إلى إيجاد منصة مبتكرة تتيح فرصاً جديدة أمام أصحاب المواهب الإماراتية تمكنهم من تنمية وصقل قدراتهم في العزف على البيانو، وتسهم في تحفيزهم على مواصلة شغفهم وإثراء المشهد الموسيقي بأعمالهم المتنوعة، وهو ما ينعكس إيجاباً على قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي»، مؤكدة في الوقت نفسه أن فكرة المخيم تنسجم مع تطلعات الهيئة ومسؤولياتها الثقافية الهادفة إلى الاستثمار في الأجيال القادمة وضمان استدامة القطاع الموسيقي وحيويته، ما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.

ولفت مؤسس «هاوس أوف بيانوز»، شافكات مامادجونوف، إلى أن متابعة أداء أصحاب المواهب الإماراتية بكل ثقة على بيانو ستاينواي في قاعة ستاينواي مثلت لحظة فخر لا تُنسى، مشيراً إلى أن «هاوس أوف بيانوز» تواصل عبر مبادراتها النوعية التزامها بدعم المشهد الثقافي في الإمارات، وتمكين جيل جديد من الموسيقيين من تحويل شغفهم إلى واقع ملموس، ونقل رسالة الموسيقى إلى العالم بلغة الإبداع والطموح.

يذكر أن برنامج «مخيم العزف على البيانو» يُعد جزءاً من مبادرة «منحة دبي الثقافية» التي تندرج ضمن استراتيجية جودة الحياة في دبي، وتهدف إلى تطوير قطاع الثقافة والفنون في دبي، عبر توفير مجموعة من المنح التي تصل قيمتها إلى 180 مليون درهم ستوزع على مدار 10 سنوات، وسيتم تسخيرها لدعم وتمكين أصحاب المواهب المحلية في مختلف مجالات الصناعات الثقافية والإبداعية، ما يسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.