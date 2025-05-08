الامارات | دبي تعزز الاستثمار والابتكار في الألعاب والرياضات الرقمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، أمس، أعمال قمة «GameExpo 2025»، الحدث الأبرز في قطاع الألعاب والرياضات الرقمية على مستوى المنطقة، في قاعة «زعبيل 1» بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 1500 خبير من مطورين وناشرين وموزعين ومستثمرين، يمثلون أبرز الجهات الفاعلة في صناعة الألعاب العالمية.

وتعقد القمة على مدى يومين ضمن الدورة الرابعة من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2025، بتنظيم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وبدعم من «بوكيت جيمر كونكتس»، وبالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وتستعرض القمة في نسختها الثالثة فرص النمو السريع لصناعة الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتوفر منصة استراتيجية تجمع رواد القطاع العالميين، لمناقشة الابتكار والاستثمار ضمن تسعة مسارات متخصصة، تشمل الذكاء الاصطناعي، وتقنيات Web3، والميتافيرس، ونماذج تحقيق الدخل، واستقطاب المستخدمين، وتطوير الألعاب.

وتتضمن أجندة القمة سلسلة من الجلسات التفاعلية والحوارية، يشارك فيها أكثر من 70 متحدثاً من كبار المسؤولين وصناع القرار، من بينهم وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء، والوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، والمدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أحمد الروم المهيري، والرئيس التنفيذي لشركة «دو»، فهد الحساوي.

وتشهد القمة إطلاق «قمة الاستثمار»، للمرة

الأولى، لتسليط الضوء على توجهات رأس المال في قطاع الألعاب، وتشمل جلسات حوارية حول الفرص الاستثمارية في الأسواق الناشئة، ومزايا الاستثمار في دبي، والاتجاهات العالمية التي تشكل مستقبل الصناعة.

كما تستضيف القمة فعالية «PitchPlay» بالشراكة مع مركز دبي للسلع المتعددة، لتوفير منصة للشركات الناشئة لاستقطاب التمويل والفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 55 ألف درهم، إلى جانب The Very Big Indie Pitch المخصصة للألعاب المستقلة.

وتنظم القمة جلسات Connector SpeedMatch التي تتيح للمطورين التواصل مباشرة مع الناشرين والمستثمرين، إضافة إلى منطقة «Big Indie Zone» المخصصة لعرض المشاريع المستقلة، ومنطقة «Futura Advice Pitstop» التي توفر استشارات قانونية ومالية متخصصة.

وتعود «جوائز صناعة الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» لتكريم أبرز المساهمين في تطوير الصناعة، من مطورين وناشرين ومزودي خدمات تقنية، إلى جانب فئات تركز على الابتكار والتميز الفردي في مجال الألعاب والرياضات الرقمية.

. 1500 خبير من مطورين وناشرين وموزعين ومستثمرين يشاركون في «القمة».