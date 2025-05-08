الامارات | من جيل إلى آخر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من جيل إلى آخر، ومن كبير إلى صغير، نتناقل تراثنا وعاداتنا، وكل التفاصيل التي تميزنا.. إنها ملابسنا، الكندورة، والبشت، والحطة والشماغ، والقحافي.

هي أشياء قد تبدو صغيرة أو بسيطة، لكنها تصنع الفرق في تفردنا وتميزنا.. هي الأصالة العريقة المستمرة في مختلف المجالات، ونتوارثها من آلاف السنين، ولاتزال راسخة، وتعكس التاريخ والخصوصية الثقافية والإنسانية والاجتماعية.