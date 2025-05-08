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الامارات | من جيل إلى آخر

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن من جيل إلى آخر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من جيل إلى آخر، ومن كبير إلى صغير، نتناقل تراثنا وعاداتنا، وكل التفاصيل التي تميزنا.. إنها ملابسنا، الكندورة، والبشت، والحطة والشماغ، والقحافي.

هي أشياء قد تبدو صغيرة أو بسيطة، لكنها تصنع الفرق في تفردنا وتميزنا.. هي الأصالة العريقة المستمرة في مختلف المجالات، ونتوارثها من آلاف السنين، ولاتزال راسخة، وتعكس التاريخ والخصوصية الثقافية والإنسانية والاجتماعية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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