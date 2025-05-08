الامارات | «خزانة الكتب».. 200 إصدار في 7 مواقع حول الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زوّد مركز أبوظبي للغة العربية رفوف مبادرته «خزانة الكتب» بسلسلة جديدة من إصداراته، بلغت أكثر من 200 عنوان، في سبعة مواقع تجارية حيوية موزعة على مختلف إمارات الدولة، وذلك من 22 أبريل حتى السابع من مايو الجاري، وبالتزامن مع فعاليات الدورة الـ34 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، أحد أبرز المعارض الدولية للكتب في المنطقة.

ويؤكد التوسع الملحوظ في عدد المواقع المستضيفة فعاليات «خزانة الكتب» نجاح المبادرة في الوصول إلى جمهور واسع من القراء والمهتمين، وتنامي الإقبال على محتواها المعرفي والثقافي، ويعكس حرص المركز على تعزيز التواصل المباشر مع الجمهور، ونشر ثقافة القراءة، عبر توفير إصدارات المركز الحديثة والمتنوعة للجمهور في مواقع مختارة بعناية، انطلاقاً من إيمانه بأهمية اللغة العربية ركيزة للهوية الوطنية.

وانطلقت فعاليات «خزانة الكتب»، للربع الثاني من العام الجاري، من إمارة رأس الخيمة، حيث استضاف «منار مول» المبادرة بين 22 أبريل والخامس من مايو 2025، لتقديم تجربة قرائية تفاعلية لزواره، تلاها فعالية «سيتي لايف التلة مول» في عجمان، إلى جانب «ميغا مول» في الشارقة خلال الفترة نفسها.

وفي إمارة أبوظبي، استضافت مدينة الظفرة فعالية «خزانة الكتب» في «الظنة مول» من 24 أبريل الماضي إلى السابع من مايو الجاري، بالتوازي مع فعالية «مكاني مول – زاخر» في مدينة العين، إضافة إلى الفعالية التي تحتضنها «بوابة الشرق مول» خلال الفترة ذاتها.

واختتمت سلسلة الفعاليات في إمارة الفجيرة، حيث استضاف «الطيف مول» الفعالية من 25 أبريل إلى السادس من مايو 2025، في إطار التوسع الجغرافي الشامل الذي ينتهجه المركز.