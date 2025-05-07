كيفية حماية جلد حديثي الولادة في الطقس الحار.. احمي طفلك بـ5 طرق

القاهرة - سمر حسين - صحة

جلد الأطفال حديثي الولادة من أكثر الأجزاء حساسية في أجسامهم، حيث يتميز بنعومته الشديدة وتعرضه السريع للتهيج نتيجة لأية تغيرات في المناخ أو البيئة، ومع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يصبح من الضروري توفير الحماية اللازمة لبشرة الطفل لحمايتها من الجفاف، التسلخات، والتهيج الناتج عن العرق أو التعرض لأشعة الشمس المباشرة، ولذلك يجب على الأمهات اتباع بعض الإرشادات الطبية والعناية الخاصة لضمان صحة وسلامة جلد أطفالهن في هذه الفترة الحارة.

ترطيب البشرة بشكل مستمر

الترطيب من أولويات العناية ببشرة الطفل في الطقس الحار، وينصح الأطباء باستخدام كريمات مرطبة خفيفة وطبيعية تتناسب مع بشرة الطفل الحساسة، وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد مصطفى، استشاري الأمراض الجلدية في تصريحات لـ«الوطن»، إنه من المهم استخدام مرطبات تحتوي على مكونات طبيعية مثل زيت اللوز الحلو أو زيت جوز الهند، فهي تساعد في الحفاظ على رطوبة الجلد وتمنع جفافه خاصة في الطقس الحار.

تجنب التعرض المباشر للشمس

يجب تجنب تعريض الأطفال حديثي الولادة لأشعة الشمس المباشرة، خاصةً في ساعات الذروة من الساعة 10 صباحًا حتى 4 مساءً، حيثُ أوضح أن التعرض المباشر لأشعة الشمس قد يؤدي إلى حروق شمسية قد تكون شديدة على جلد الطفل، خاصة في الأشهر الأولى من حياته، ومن الضروري تجنب هذا التعرض واختيار أماكن مظللة لحمايته.

اختيار الملابس المناسبة

يجب على الأمهات اختيار ملابس قطنية خفيفة وفضفاضة لطفلها لحمايته من الحرارة الزائدة، لأنها الأفضل في الحفاظ على صحة البشرة، فهي تسمح للبشرة بالتنفس، وتقلل من فرصة التعرق الزائد الذي قد يؤدي إلى التهيج.

الاستحمام المنتظم

يمثل الاستحمام المنتظم بالماء الفاتر وسيلة فعالة لحماية جلد الطفل من التعرق الزائد والتهيج، ومن المهم أن يحدث الاستحمام بالماء الفاتر فقط، لأن الماء الساخن قد يتسبب في جفاف البشرة وتهيجها، كما يجب تجنب الصابون العطري أو المواد الكيميائية التي تحتوي على مواد قد تضر ببشرة الطفل.

العناية بمنطقة الحفاض

تحتاج منطقة الحفاض إلى عناية خاصة لتجنب التسلخات الناتجة عن الاحتكاك أو الرطوبة الزائدة، ويجب تغيير الحفاضات بشكل منتظم والحرص على استخدام كريمات الوقاية من التسلخات التي تحتوي على أكسيد الزنك، وهي تساعد في تكوين حاجز واقي بين البشرة والحفاض.