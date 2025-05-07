الامارات | نقص هرمون التستوستيرون .. الأعراض والحلول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مركز طب الإنجاب وأمراض الذكورة في مستشفى جامعة مونستر بألمانيا إنه يمكن الاستدلال على نقص هرمون الذكورة "التستوستيرون" من خلال الأعراض التالية:



- فقدان كتلة العضلات مع زيادة متزامنة في دهون البطن.

- انخفاض كثافة العظام وقلة خلايا الدم الحمراء.

- الخمول وصعوبة التركيز ومشاكل النوم.

وأوضح المركز أن مستويات هرمون التستوستيرون تبدأ في الانخفاض اعتبارا من العقد الرابع من العمر فصاعدا، مشيرا إلى أن مرضى السكري وغيرهم من الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة غالبا ما ينخفض مستوى الهرمون لديهم بشكل أسرع.

مرضى السكري

وأضاف المركز أن مرضى السكري من النوع الثاني يتأثرون بشكل خاص بنقص هرمون التستوستيرون الوظيفي، والذي يرتبط بالأمراض المزمنة، موضحا أن حساسية الأنسولين وإنتاج هرمون التستوستيرون يعتمدان على بعضهما البعض؛ حيث يزيد الهرمون الذكري من حساسية الأنسولين بشكل مباشر من خلال تأثيرات المستقبلات، وبشكل غير مباشر من خلال تأثيره الإيجابي على نسبة الدهون في الجسم وكتلة العضلات.

وهذا يعني أن هرمون التستوستيرون يعزز مستويات السكر في الدم. لذلك، يمكن لمرضى السكري، الذين ثبت أنهم يعانون من نقص هرمون التستوستيرون، الاستفادة من علاج التستوستيرون؛ حيث ينخفض وزن الجسم ومقاومة الأنسولين واحتمالية الإصابة بكسور العظام.

العلاج بالهرمونات البديلة

ويُوصى بالعلاج بالهرمونات البديلة باستخدام هرمون التستوستيرون فقط في حالة انخفاض مستويات الدم والأعراض النموذجية. ويتم حقن الهرمون في العضلات كل عشرة إلى 14 أسبوعا لإطلاق الهرمون بشكل مستمر. وتتحسن الحالة المزاجية بعد شهر أو شهرين فقط من العلاج. وتظهر آثار إيجابية أخرى بعد ما يصل إلى ستة أشهر.

وبالإضافة إلى الجرعة الصحيحة والتطبيق، ينبغي أيضا مناقشة الآثار الجانبية المحتملة للعلاج بالهرمونات البديلة مع الطبيب، والتي تتمثل في تضخم الثدي وحب الشباب وتساقط الشعر وبعض التغيرات في قيم الدم.

وبالإضافة إلى ذلك، لا يجوز للرجال المصابين بسرطان البروستاتا المتقدم أن يتلقوا هذا العلاج. وبحسب المعارف المتوفرة حاليا فإن العلاج بالهرمونات البديلة لا يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

وبالإضافة إلى العلاج بالهرمونات البديلة، ينبغي للمرضى خفض نسبة السكر في الدم ووزن الجسم، وذلك من خلال اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، بالإضافة إلى الإقلاع عن الخمر.